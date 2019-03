La RAE sobre el lenguaje inclusivo: "Si el uso se hace habitual estaremos muy contentos de incorporarlo"

Con fanáticos y detractores alrededor del mundo en torno a un tema tan controversial como la lengua, en la práctica, cuando una discusión de si una expresión está correctamente dicha o escrita, ese debate suele terminar con una consulta a la web de la RAE o incluso a su cuenta de Twitter.

"La RAE no impone nada, lo que ha conseguido a lo largo de tres siglos de historia es una gran autoridad lingüística por tanto lo que la Real Academia dice es generalmente asumido y acatado por los hispanohablantes", explicó en diálogo con Infobae el director de la institución española, Santiago Muñóz Machado.

Machado, de 70 años, y que asumió al frente de la RAE en enero pasado, no titubeó a la hora de abordar un tema que si bien no tuvo un panel propio en el VIII Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Córdoba, fue sobrevolado por varios disertantes durante los primeros dos días: el lenguaje inclusivo





"El debate sobre el lenguaje inclusivo queda claro que nos ha llegado, no sé cómo de intenso es en Argentina, veo que mucho, pero en España no lo es menos. Es un asunto que ahora mismo se está tratando en todos los países hispanohablantes. Y razonablemente porque forma parte de la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer", dijo Machado, llevando la cuestión a una discusión global.





Y agregó: "Es más bien una consecuencia de siglos, de mucho tiempo, no tenemos nada que decir sobre esto porque no tenemos habitualmente nada que decir sobre las novedades que se producen en el español cuando son asumidas por el pueblo. La Academia no modifica las prácticas del pueblo, lo único que hace es corregirlas".