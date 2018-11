Buscan al periodista Martín Licata, desaparecido desde la mañana del sábado

Los familiares de Licata, que realizaron la denuncia de su desaparición en la comisaría 40 de Floresta, esta mañana presentaron un nuevo escrito en la fiscalía 5 de la Ciudad, a cargo de César Augusto Troncoso. "Pedimos que se intensifique la búsqueda, porque no se están moviendo".





Mónica Ibáñez, su madre, aseguró que "todavía no se pidió la intervención del celular, ni tampoco las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona". Ibañez puntualizó que "jamás hizo esto de dejar de estar en contacto, fue por eso que el mismo sábado a la tarde ya me preocupé". Ese mismo día, asegura, le envió "un mensaje de Whatsapp a las 20 y figura un solo tilde", como si nunca lo hubiera recibido.





"No sabíamos a donde iba, no llevaba su DNI ya que lo tenemos nosotros. La fiscalía no quiere liberar una orden a Movistar para que nos deje rastrear las llamadas" sostuvo Mariel, una de sus hermanas.





Ante la falta de respuestas, desde su entorno convocan a concentrarse este jueves a las 18.30 en Av. Rivadavia y Mariano Acosta, luego de una conferencia de prensa a las 10 en CTA Capital (Av. Independencia 766).