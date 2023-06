Yanina Lescano va por la heroica en Londres

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCteecArAX36%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=78154da2-f41b-4700-8366-757751416b36&access_token=EAAGZAH4sEtVABADzksotn8udcC0koKJbcithzZC86REZAeV00sJCZBJe1GR5MLtPqlNR3Dggu2PVEQZAh94EXgn8OStQl8Ehbodj706o7SZA2yGiQbaU3QUWqnJ31IwfgQOcbn7qvQYGsCYcKuAkOx4qkFzOhZC1ZB8lnYaYCiGjKN2ZCQjIZBGCcasQkmsottwcgZD View this post on Instagram A post shared by BOXXER (@boxxer)

Dubois actualmente se sitúa como una estrella del boxeo en ascenso, se mantiene invicta con cinco de sus seis victorias dentro de la distancia desde su debut como profesional el año pasado.

“Para mí es una emoción muy grande estar acá. Es un país que no conocía y vengo a representar a Argentina, así que voy a dar todo de mí”, dijo Lescano en la previa. “Las estadísticas no me asustan. Sé que es una boxeadora de gran nivel pero saldré a demostrar lo mío como hice en Dubai”, agregó.

Dubois cuando se inició en el mundo del boxeo, se hizo pasar por un hombre para poder pelear y debió enfrentarse a contrincantes masculinos, porque en ese entonces las oportunidades eran escasas.

Por su parte, Lescano llega a Londres con el objetivo de detener su impulso y opacar su brillo, pero Dubois va por una victoria para continuar con su objetivo de conseguir desafíos por el título mundial más adelante.