Yanina Acosta cumplió su sueño de Selección Argentina

El equipo nacional delineado por el orientador nacional nacido en Mendoza, Omar Contreras, técnico del área de ruta, estuvo formado por Nicolás Tivani, medallista en la temporada pasada y varios de los actuales campeones nacionales de pelotón y contrarreloj, tanto en elite y en Sub 23.

Y la representante de la ACER, Yanina Acosta fue citada. La ciclista viene de representar a la provincia en el Campeonato Argentino de Ruta en la prueba Contrarreloj quedándose con la medalla de bronce en la competencia. Ahora fue el turno de representar por primera vez al país en un Panamericano de Ruta.

Las convocados por los entrenadores fueron los que se detallan a continuación: Laureano Rosas (Las Flores, Buenos Aires); Sergio Fredes (Ranchos, Buenos Aires), Nicolás Tivani (San Juan), Leonardo Cobarrubia (San Juan), Daniel Juárez (Chaco), Nehuén Erripa (Olavarría, Buenos Aires), Valentín Rosello (Carlos Casares, Buenos Aires), Mateo Kalejman (San Juan), Mercedes Fadiga (General Belgrano, Buenos Aires), Antonella Leonardi (San Miguel, Buenos Aires), Carolina Maldonado (Colonia Caroya, Córdoba), Eliana Tocha (Pehuajó, Buenos Aires) y Yanina Acosta (Asociación Ciclística de Entre Ríos).

yanina acosta otra.jpg Yanina Acosta con su bici.

La Palabra de Yanina Acosta

Tras su paso por Brasil, Yanina Acosta charló con UNO y dijo: “El Campeonato Panamericano de Ruta fue en Brasil, en San Pablo. La verdad que el sueño de todo ciclista es correr con la Selección Argentina, así que te imaginarás que sí, fue un sueño hecho realidad. Hace mucho que venía trabajando para poder lograr los rendimientos y poder ser convocada. El año pasado estuve preseleccionada para el Panamericano de pista en San Juan y ahora este año sí se me dio que me convoquen para el de Ruta. Después del Campeonato Argentino que corrimos en Alta Gracia (Córdoba) en abril, donde pude sacar medalla de bronce a la prueba de Contrarreloj, así que bueno, después de ahí me llegó el llamado y más que feliz”.

En cuanto su labor dentro de la ACER aseveró: “Para Entre Ríos, hace más de cinco años que corro. Soy de Santa Fe, pero corro para Entre Ríos. Le pude dar medallas en la Pista y ahora en la Ruta a nivel nacional y lleve la bandera de Entre Ríos a Brasil”.

Sobre el certamen Panamericano Yanina Acosta comentó: “Hace tiempo que venía trabajando para poder tener resultados para poder nada buscar mi objetivo y mi sueño que sí que era correr en la Selección estos dos últimos dos años que pasaron con un gran calendario de carreras donde pude estar corriendo tanto en Uruguay, como acá en Argentina. Eso me dio eso me permitió crecer y nada tener más roce internacional y así que nada agradecer a Oscar Herrera, que fue quien nos dio una mano con el equipo Bonavita Sport ACDD y al gobierno de la provincia de Entre Ríos que en su momento también nos dio una mana. Ahora esperando volver a tener el apoyo para poder seguir estando en carreras tanto a nivel local como nacional como internacional”.

“La carrera del Panamericano fue una experiencia inolvidable. Más de la mitad del pelotón de las chicas son profesionales que corren en Europa, así que fue realmente un lujo poder estar ahí. Además, el grupo que conformamos con las chicas de la Selección, un grupo humano espectacular y donde, si bien nos conocíamos de las carreras, pudimos hacer en los días que compartimos una amistad y correr todas juntas, que eso también fue destacable”, completó la ciclista.

En cuento a lo que se viene dijo: Ahora después del Panamericano empecé a correr el Campeonato de Rural Bike Entrarriano. Corro para Pini Bike, que es un equipo de Rosario. Así que voy a estar haciendo eso en la temporada de invierno. Y también manteniéndome, gracias a las carreras que organiza la Asociación Ciclista de Entre Ríos, que ahora justamente este domingo hacen una en El Pucheta”.

De esta manera, Yanina Acosta sumó su primera experiencia a nivel internacional en una competencia que tuvo a los mejores del continente en Brasil. Y muchos de los cuales son profesionales. Ahora seguirá formando parte de las competencias regionales y nacionales con la Asociación Ciclística de Entre Ríos.

El domingo corren en Paraná

En la jornada del domingo tendrá lugar una nueva competencia de ciclismo en el trazado denominado Arnaldo Sabino Pucheta de la ciudad de Paraná. En la actividad se darán cita desde muy temprano todas las categorías del deporte. Las divisionales van desde Debutantes, MTB, Mastar A, A1, B, C, D y E, Damas, Infantiles, Elite y Sub 23. Todo comenzará desde las 9 en el predio ubicado en la zona del Parque Industrial de la capital entrerriana.