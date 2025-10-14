Uno Entre Rios | El País | Indec

Dato del Indec: ¿cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre?

Según los datos del Indec, una familia tipo (cuatro integrantes), requirió más de $1.150.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza en septiembre.

14 de octubre 2025 · 18:22hs
Para el Indec

Para el Indec, una familia tipo requirió más de $1.150.000 para no quedar  debajo de la línea de pobreza.

Una familia tipo (cuatro integrantes) necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025. La CBT aumentó un 22% en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9%.

El Indec informó que la infiación de septimbre fue de 2,1%. 

Indec: la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula 22% en 2025

Hoy las verduras se consiguen a buenos precios.

El Indec dará a conocer este martes la inflación de septiembre: estiman que superará el 2%

LEER MÁS: Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Más datos del Indec

De acuerdo con la medición del Indec, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el octavo mes del año, $936.911 para cubrir la CBT y $420.140 para cubrir la CBA. Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.

Indec

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (2,1%). A su vez, las dos quedaron por debajo en la medición interanual (31,8%).

Indec familia pobre
Noticias relacionadas
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a apoyar a Javier Milei.

Donald Trump: "Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

La agenda de la Cámara de Diputados incluye este martes y miércoles temas como fentanilo, fitosanitarios, reforma Andis, emergencia pymes y en salud mental

Diputados trata Presupuesto 2026 y una decena de importantes proyectos

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

La foto de José Luis Espert quedará en la boleta de LLA. 

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

Ver comentarios

Lo último

Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Ultimo Momento
Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Inglaterra goleó a Letonia y clasificó al Mundial

Inglaterra goleó a Letonia y clasificó al Mundial

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Policiales
El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Ovación
Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

La provincia
Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Dejanos tu comentario