Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.

14 de octubre 2025 · 17:57hs
Agostina Holzheier está ante la oportunidad de participar de otro certamen con la camiseta Albiceleste.

Agostina Holzheier está ante la oportunidad de participar de otro certamen con la camiseta Albiceleste.

Germán Portanova, entrenador de la Selección Argentina Femenina Mayor, dio a conocer la prelista de jugadoras convocadas del fútbol local de cara a la Liga de Naciones, que comenzará el 24 de octubre. Entre las citadas se encuentra la crespense Agostina Holzheier.

La mediocampista entrerriana se desempeña en Racing y viene de disputar la Copa América Femenina en Ecuador. Junto al resto de las jugadoras convocadas que trabajarán de miércoles a viernes en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Santino Jaime con la bandera de la entidad Tricolor.

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

La Selección Argentina Femenina en la Liga de Naciones

La competición se disputará en fase única, que se jugará a una sola rueda de partidos, todos contra todos en partidos únicos, sumando un total de nueve jornadas, en base al calendario preliminar elaborado por la Conmebol.

En cada jornada ocho equipos se enfrentan, mientras un equipo queda libre, de manera que todos los equipos descansarán en una de las nueve fechas.

Se disputará un total de 36 partidos entre las selecciones femeninas sudamericanas que representan la Conmebol. No participará en esta edición específica del torneo la selección de Brasil, porque ya está clasificada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 por ser país anfitrión.

Clasificarán de manera directa al Mundial los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en la tabla de clasificación final y clasificarán al repechaje intercontinental los equipos que ocupen la tercera y cuarta posición en la tabla de clasificación final.

Argentina debutará como local ante Paraguay el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, mientras que en la segunda fecha visitará a Uruguay el 28 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.

