Werner dominó la clasificación del TC Pick Up en La Plata

Este año todavía no ganó en TC Pick Up, pero sin dudas el paranaense Mariano Werner (Toyota Hilux) cuenta con el potencial para hacerlo más temprano que tarde. El piloto del Coiro Competición lo ratificó en la cuarta fecha del campeonato 2025, al quedarse con la “pole position” por tercera vez en la temporada, y con el plus de haber establecido el nuevo récord del circuito sin chicana del autódromo de La Plata para la categoría.