Walter Perazzo fue confirmado nuevo DT de Temperley

"No me voy por una oferta, renuncio por el desgaste que me generó Patronato. Donde vaya, es tema mío. Los detalles se los aclaré a los dirigentes y estaría bueno que hablen con ellos", expresó Perazzo en rueda de prensa.

Este lunes, la entidad del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunció la contratación del exatacante de San Lorenzo y Boca Juniors, entre otras entidades. Perazzo será secundado por Iván Furios, quien cumplirá el rol de ayudante de campo. De esta manera iniciará su segundo ciclo en Temperley.

En la tarde de hoy, Perazzo dará comienzo a su segunda etapa al frente del "Celeste"



¡Bienvenido nuevamente a la Familia más grande del sur!



El presente de Temperley

El Celeste se ubica en la décima posición de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. Con 17 unidades se distancia a dos de Atlanta, equipo que está obteniendo el último pasaje al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional, y a 14 de Colón de Santa Fe, el único líder de este sector.

Perazzo dirigirá este lunes por la tarde el primer entrenamiento en su segunda etapa en Temperley. Su estreno oficial será el próximo viernes, ocasión en la que enfrentará desde las 20 a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Alfredo Beranguer.