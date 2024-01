Patronato regresó el miércoles a la actividad después del descanso, pensando en la temporada 2024 que lo tendrá disputando solamente la Primera Nacional (estará ausente en la próxima Copa Argentina debido a que no clasificó). Bajo las órdenes de Walter Perazzo, los jugadores se ejercitaron en el predio La Capillita.

También estuvo en el entrenamiento el marcador central Mateo Burdisso, quien acordó su llegada a préstamo, sin cargo y sin opción desde Estudiantes de La Plata (todavía no firmó contrato).

En declaraciones a UNO, el DT del elenco entrerriano se refirió al comienzo de una nueva pretemporada con nuevos desafíos y refuerzos.

“La verdad que son fechas muy especiales, siempre cuando se termina un año y empieza uno nuevo ya uno de por sí viene con el ánimo y la esperanza renovada. Más en el caso nuestro, que empieza una etapa nueva en un club nuevo, así que con muchísimas ganas de que todo empiece a rodar”, comenzó.

“Hoy es el primer día (por el miércoles) en el que podemos contar con algunos refuerzos que trajimos. El mercado está difícil, la mayoría de los jugadores se están yendo y hay poco para elegir. Entonces, hay que gestionar mucho más y las negociaciones se hacen más difíciles. Pero lo que trajimos particularmente nos deja conformes. A su vez, sabemos que tenemos que seguir trayendo jugadores en algunos otros puestos para terminar de completar el plantel”, agregó.

“El mote de favorito es lógico, por lo que ha hecho Patronato en los últimos años, entonces indudablemente, bienvenido sea. Uno tiene que saber enfrentar el hecho de ser protagonista o candidato, a mí eso no me parece que sea algo negativo. Nosotros tenemos la obligación de intentar pelear los puestos de arriba e intentar ascender, porque hoy Patronato es un equipo con historia en Primera División en los últimos años y viene de jugar Copa Libertadores. Sabemos lo que ha hecho Patronato en los últimos años. Entonces, el que venga acá tiene que saber la responsabilidad de ponerse una camiseta importante y para eso, aparte de jugar bien, hay que tener carácter, personalidad y sabemos que contra nosotros todos los equipos van a dar un plus, así que para eso hay que prepararse bien”, agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClubPatronatoOf%2Fstatus%2F1742708892738466142&partner=&hide_thread=false Arrancamos el 2024 en La Capillita#VamosPatrón pic.twitter.com/VqZLr14IV4 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) January 4, 2024

En materia de amistosos, Perazzo expresó: “En principio, jugaríamos con Unión, Rafaela y Colón. Nos quedaría un partido más para por lo menos tener como mínimo cuatro. Pero también va un poco de acuerdo al armado del plantel. A medida que vayamos completando con los refuerzos comenzaremos a hacer los amistosos. La idea es empezar a jugar los primeros partidos después del 15 de enero”.