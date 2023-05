Walter Otta: "Nos duele el cambio de localía"

Patronato-Olimpia se suspendió para el jueves en Colón

Otta no quiso ingresar en polémicas por la postura adoptada por las autoridades. "No tengo poder de decisión. Lo único que tenemos que hacer es acatar la decisión", remarcó. "Me hubiera gustado jugarlo, pero si el árbitro consideró que no se puede, no hay nada para hacer", profundizó.

Cuando fue consultado si la suspensión obedece a la presión impuesta por la dirigencia de Olimpia, respondió: "Se tomó la decisión antes de la hora del partido. No quiero decir nada porque puede generar alguna sanción. Lo único que tenemos que hacer es acatar la decisión, prepararnos mentalmente para hacer nuestra mejor presentación y tratar de ganar. Ojalá juguemos con un resultado entre Atlético Nacional y Melgar que nos favorezca, y que con la victoria quedemos cerquita de, por lo menos, finalizar en la tercera posición", aspiró.

Por último, el DT mencionó que la reprogramación no modificó los plantes. "Lo único que nos cambia es que tendremos un día menos de recuperación para el próximo partido. Después desde lo táctico, no cambia nada", afirmó.