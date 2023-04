Walter Otta: "La derrota nos descolocó, no la esperábamos"

La derrota está dentro de las posibilidades, pero no estaba entre los planes del entrenador de Patronato Walter Otta. El DT no ocultó la impotencia por el resultado negativo en la visita del Rojinegro.

“Sabíamos lo que iba a pasar, como iba a pasar y lamentablemente pasó. Eso es lo que más nos duele y más bronca nos da. Es una derrota dura que no esperábamos. Ganando acá podíamos tener la posibilidad, con los dos encuentros menos que tenemos en relación a Agropecuario, de pelear arriba. La derrota nos descolocó porque no la esperábamos. Veníamos de hacer una buena presentación en la Copa Libertadores y lo realizado en el segundo tiempo ante Defensores fue muy flojo”, reconoció el entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, en rueda de prensa.

Al momento de explicar el cambio que exhibió el equipo en relación al cotejo ante Atlético Nacional de Medellín, expresó: “Es muy difícil salir de la Copa. Desde un primer momento apostamos sólo al torneo. En la Copa teníamos que ser competitivos. El desgaste que realizamos fue muy grande. No contamos con Vázquez, Arce, Levato, jugadores que venían bien y hubiéramos utilizados ante Defensores de Belgrano. La doble competencia se paga. Lo sentimos en el segundo tiempo. Hicimos lo que no teníamos que hacer y eso es lo que más nos duele”, reiteró.

Patronato defe.jpg Walter Otta analizó la derrota de Patronato ante Defensores de Belgrano.

Defensores de Belgrano lastimó de contragolpe a Patronato luego de un balón desperdiciado por el conjunto entrerriano. “Cuando fuimos sólidos no habíamos tenido sobresaltos. Cuando Salvá tapa el penal estábamos convencidos que, con los ingresos de Esquivel y Russo, íbamos a lastimar porque ellos estaban obligados a dejar espacios en una cancha donde es muy difícil encontrarlos. Sin embargo nos hace un gol de un tiro libre a favor en mitad de cancha. Son errores que no teníamos que cometer. No puedo decir que es culpa de los jugadores porque la culpa es mía y me tengo que hacer cargo”, asumió responsabilidades.

Al momento de explicar porque optó por una línea de cinco defensores, citó: “Sabíamos que si no controlábamos a Benegas y Aguirre nos iban a complicar. Lo conocemos porque hemos venido muchas veces a esta cancha y si no poníamos a un líbero en el primer tiempo la íbamos a pasar mal. De esta manera lo controlamos y no nos generaron nada hasta el error que cometemos en mitad de cancha”, argumentó.

El semblante y el tono de voz graficó la impotencia del entrenador oriundo de la localidad cordobesa de Río Tercero. “Estoy con mucha bronca. Es difícil saber lo que va a pasar y que suceda es lo que más bronca me da como entrenador”, aseveró. “El jugador siempre te va a dar el corazón. Este es un grupo de buenos chicos. Son jugadores de mucha jerarquía para la categoría y el cambio de chip no es fácil”, relató.

“El error más grande que hemos tenido es no poder convencerlos que el torneo es lo nuestro. Lo realizado en la Copa fue muy bueno, pero el torneo es lo nuestro. No hemos podido convencer a esos jugadores que en esta categoría se juega de una manera muy especial y cuando no jugás de esa manera, perdés”, subrayó Otta.

Siguiendo esta línea, el entrenador reconoció que, jugando de esta manera, Patronato no es candidato al ascenso. “Perdiendo no es la forma. Hay que ganar”, sintetizó.