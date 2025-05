Vuelve el Torneo del Interior, con acción para los equipos paranaenses.

En la primera división, además de los invictos, hay tres equipos que todavía no han ganado: Palermo Bajo, Los Tordos y La Tablada. En el TDI B, los que llegan con puntaje perfecto son CPBM, Universitario de Córdoba y Old Resian, mientras que San Martín (Villa María), Universitario de Mar del Plata y Natación y Gimnasia aún no sumaron de a cinco.

Todos los partidos se jugarán este sábado a las 16, excepto el televisado entre Duendes RC y CURNE, que será a las 15.30 por Disney+.

Fixture y árbitros - 4ª fecha TDI A

Zona 1

Tucumán Lawn Tennis vs. GER (Árbitro: Juan Chumbita)

Marista RC vs. Palermo Bajo (Árbitro: Federico Longobardi)

Zona 2

Los Tordos RC vs. Estudiantes de Paraná (Árbitro: Tomás Ninci)

Jockey Club Córdoba vs. Santa Fe RC (Árbitro: Damián Schneider)

Zona 3

Córdoba Athletic vs. CRAI (Árbitro: Pedro López Vildoza)

Jockey Club Rosario vs. La Tablada RC (Árbitro: Juan Zubieta)

Zona 4

Duendes RC vs. CURNE (Árbitro: Esteban Filipanics) – Televisado

Tala RC vs. Urú Curé (Árbitro: Juan Maio)

Fixture y árbitros - 3ª fecha TDI B

Zona 5

Tucumán RC vs. Mar del Plata RC (Árbitro: Agustín Godoy)

Liceo RC vs. Cardenales RC (Árbitro: Gastón Roge)

Zona 6

Los Tarcos RC vs. San Martín Villa María (Árbitro: Maximiliano Busaniche)

Old Lions vs. CPBM (Árbitro: Leandro Pecker)

Zona 7

Universitario de Córdoba vs. Universitario de Mar del Plata (Árbitro: Jeremías Volante)

Universitario de Tucumán vs. IPR Sporting (Árbitro: Agustín Altabe)

Zona 8

Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing (Árbitro: Joaquín Zapata)

Old Resian vs. Huirapuca RC (Árbitro: Santiago Bevacqua)