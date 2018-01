"Voy aportar mi granito de arena para lo que se viene"

Lautaro Comas vuelve a vestir la camiseta de Patronato luego de un paso fugaz por el fútbol chileno donde vistió la camiseta de O'Hggins, en Primera División.





El mediocampista se desvinculó del elenco Celeste donde se encontraba a préstamo por 18 meses con la opción de compra del 50% del pase. Comas no tuvo continuidad con la llegada de Gabriel Milito a la conducción técnica y luego de estar de vacaciones en la capital entrerriana, no dudo en volver al club de sus amores.





ComasChile





Comas viajó el viernes al vecino país para arreglar su situación con el conjunto chileno para luego sumarse a la concentración de Patronato, que comenzará este domingo en un hotel céntrico de la ciudad de Paraná. "Las mejores sensaciones de volver, muy contento y sobre todo con ganas. Sabía que tarde o temprano volvería", fueron las palabras del Gordo a UNO.





El joven paranaense, que el 15 de enero cumplirá 23 años, tendrá su segunda etapa en el club y buscará dar lo mejor para lo que se viene con el Patrón, que tiene como principal objetivo la permanencia en Primera División.





No será un semestre más para el conjunto Rojinegro donde peleará en la zona roja y donde cada fecha se vivirá como una final. Lo importante para los dirigidos por Juan Pablo Pumpido será sumar de local y poder hacerse fuerte de visitante, lo que no le costó en la primera parte.





"Siempre le tengo fe a Patronato y el plantel, por lo que vi es muy bueno, así que con muchas ganas de aportar mi granito de arena para esta linda pelea que se viene", expresó Comas.





En cuanto al renovado plantel, algunos viejos conocidos para él y el nuevo cuerpo técnico, el mediocampista comentó: "Espero adaptarme rápido a mis nuevos compañeros y jugar obviamente que es lo más lindo. Todavía no he hablado con Juan Pablo, seguramente el me dirá lo que pretende y yo intentaré dárselo".





Pensando en la primera parte del torneo, donde Patronato sufrió más de lo esperado. Comas vivió cada encuentro a través de la pantalla, cuando los horarios no coincidían con alguna actividad del ex jugador de O'Higgins: "Seguí la campaña, soy hincha y sufría más mirándolo por tv. Uno adentro de la cancha y defendiendo la camiseta no se da cuenta de esos nervios", agregó.