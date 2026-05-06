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Volvieron a robar en Softbol Play

La sede de Softbol Play sufrió un nuevo robo. Delincuentes se llevaron parte del alambrado perimetral que había sido colocado hace unos días.

6 de mayo 2026 · 17:27hs
Delincuentes volvieron a robar en el predio de Softbol Play.

Delincuentes volvieron a robar en el predio de Softbol Play.

Un club de Softbol Play volvió a ser blanco de la inseguridad tras sufrir un nuevo robo de su alambrado perimetral, una situación que golpea de lleno su economía y funcionamiento. Desde la institución, manifestaron su preocupación por la reiteración de estos hechos delictivos.

Según relataron desde la entidad, el club había logrado cerrar nuevamente el predio luego de varios robos anteriores. El alambrado había sido colocado recientemente con el objetivo de habilitar la cancha y poder disputar torneos oficiales de la Asociación Paranaense de Softbol.

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Desde la institución explicaron que el sóftbol es la única disciplina que desarrollan y que sus ingresos provienen casi exclusivamente de las cuotas societarias, lo que dificulta afrontar este tipo de gastos imprevistos.

El reclamo de los dirigentes de Softbol Play

El club está ubicado sobre calle Ernesto Izza 3910, en una zona periférica de la ciudad que, según denunciaron, carece de iluminación suficiente y de presencia policial preventiva.

Los dirigentes señalaron que solicitaron más patrullajes, la instalación de una garita policial y mejoras en el alumbrado público, aunque aseguran que, hasta el momento, los problemas continúan.

La institución ya había sufrido robos similares en años anteriores, sin que se lograran esclarecimientos. Incluso, indicaron que desde la Policía les recomendaron pintar los alambrados para poder identificarlos en caso de recuperarlos.

A pesar del contexto adverso, desde el club remarcaron la importancia de sostener las actividades deportivas destinadas a niños y jóvenes de la zona.

Sóftbol Play Robo inseguridad estadio
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