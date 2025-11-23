Murió Omar Souto, uno de los responsables de que Lionel Messi juegue para Argentina

La AFA está de luto. A sus 73 años, falleció Omar Souto, histórico gerente de las Selecciones Nacionales y uno de los responsables de que Lionel Messi juegue para Argentina y no para España: fue quien se comunicó con su familia para intentar contactarlo e iniciar la relación formal con AFA para que vista la Albiceleste.

"Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina", expresaron desde la Asociación. "Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA", afirmaron. Y sentenciaron: "Abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento".

El presidente de la AFA también lamentó su fallecimiento: "Qué triste noticia. Te nos fuiste, Papúa. Hoy el cielo es un poco más argentino. Sobran las palabras para agradecer todo lo que hiciste y diste por nuestra Selección. Siempre vas a ser un ejemplo. Te vamos a extrañar mucho. Que en paz descanses".

Lo que hizo Omar Souto para que Messi juegue para Argentina

“En el Mundial Sub 20 de Nigeria nosotros siempre estábamos con España en los hoteles y una persona del cuerpo técnico de ellos nos agarró y nos dijo ‘cómo no trajeron al chaval del Barcelona. Es mucho más de todos los que están acá’ y en ese equipo nosotros teníamos a Cavenaghi, Mascherano Maxi López y un día cuando volvimos a Buenos Aires, Tocalli me dijo que había que conseguir a ese jugador. Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo. Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi. Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, cuando lo llamé me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’” recordó en una entrevista con TyC Sports en 2021.

Después le dio aún más color cuando él junto a Tocalli organizaron una falsa convocatoria para que Messi no se vaya a la preselección Sub 17 española. Allí, hicieron un partido con Paraguay y otro con Uruguay, momento clave en la carrera de un Leo que no saldría más de la Selección. "Lo más importante que hay que destacar es que Messi siempre quiso jugar con la Selección Argentina. Tuvo mil ofertas para quedarse en España, pero él siempre quiso para acá" remarcó.