Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña Unión Agrarios llegó a la 19ª coronación en el fútbol chacarero tras vencer 4-3 por penales a Unión de Crespo. 23 de noviembre 2025 · 21:15hs

Unión Agrarios Cerrito es el máximo ganador del certamen.

Unión Agrarios Cerrito es el campeón del Torneo Clausura 2025 Profesor Mario Azaad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC). En la revancha de la final, como visitante derrotó por penales a Unión de Crespo y volvió a levantar el trofeo.

Tras el 1 a 1 en la ida, el segundo partido también finalizó igualado en un gol. Víctor Gassmann, con un cabezazo luego del centro izquierdo, abrió el marcador cuando iban 36 minutos del primer tiempo; mientras que cuando se moría el partido, a los 42 minutos del complemento, Matías Martínez sacó un formidable remate que se metió contra el poste izquierdo.

En la tanda de penales Emanuel Jacob, arquero de Agrarios, ratificó su sobresaliente tarea de la tarde. Siendo figura en el partido, contuvo dos disparos: a Baroli y el definitivo a Prediger. Mientras que Velázquez rechazó el de Miguel Ferreyra. Marcaron Osuna, Villalba y Donda para Unión; Benítez, Dalmasso, Barinaga y Villagra para Agrarios.