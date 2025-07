Peñarol albergará una velada amateur este viernes

Las peleas en Peñarol

El espectáculo comenzará con dos exhibiciones que serán protagonizadas por los púgiles locales Ignacio Beber con Nicolás Pagliaruzza, y Johana Beber con una contrincante a confirmar.

Luego se llevarán a cabo los combates oficiales. El programa de peleas para la noche del viernes será el siguiente: Germán Argañaraz (gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Bautista Albornoz (gimnasio Marcos Maquinita Martínez), Cadete categoría Hasta 56 kilos; Joaquín Noguera (Toa Fight) vs Ramón Silva (Villaguay), Mayores Hasta 69 kilos; Jorgelina Cantero (gimnasio Maquinita Martínez) vs Jennifer Peralta (Concordia), Mayores Hasta 51 kilos; Tiago Díaz (gimnasio Motobox) vs Iván Ojeda (Concordia), Juveniles Hasta 63 kilos; Ailén Argañaraz (gimnasio Nocaut Martínez) vs Uma Moledo (Concordia), Juveniles Hasta 51 kilos; Gerónimo Wild (Toa Fight) vs Dylan Ojeda, Mayores Hasta 75 kilos; Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Gonzalo Garay, Mayores Hasta 75 kilos; y Mikeas Brites (Gimnasio Nocaut Martínez) vs Bautista Mazzón (Santa Fe), Mayores Hasta 81 kilos.

Se vienen los títulos de la Federación Entrerriana de Box

Beber campeona.jpg Zamira Beber, campeona entrerriana de la categoría Mayor Hasta 57 kilos, y su entrenador Nicolás Pagliaruzza.

En agosto Paraná tendrá dos festivales en los que se pondrán en juego cinco cinturones de la Federación Entrerriana de Box (FEB) en distintas categorías.

La primera será el viernes 8, en las instalaciones del Club Palma Juniors, donde se pondrán en juego dos coronas: Zamira Beber (foto) defenderá por primera vez su título Hasta 57 kilos Mayores contra la concordiense Sofía Palacios; y se disputará el cetro Juvenil Hasta 75 kilos que está vacante entre el paranaense Nahuel Ramos y el gualeguaychuense David Dellagiustina.

La segunda será el viernes 15, en el Club San Agustín. Allí Elías Jaime defenderá su título Juvenil Hasta 60 kilos ante Tiago Díaz en un duelo de paranaenses; se dirimirá la corona vacante Cadete Hasta 52 kilos entre el paranaense Marcos Jaime y el gualeguaychuense Simón Martínez; y también se pondrá en juego otro cetro vacante, el de Mayores Hasta 75 kilos, entre el local Iván Frutos y el colonense Federico Bosón.