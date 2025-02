Victoria Zanolli, lista para el primer desafío de la temporada

El equipo Albiceleste cuenta con la presencia de otro entrerriano. Se trata de Nazareno Sasia, que competirá lanzamiento de bala. Completarán el elenco nacional Elián Larregina, Franco Florio, Helen Bernard Stilling, Juan Arrieguez, Carlos Layoy, Florencia Lamboglia , Carolina Scarponi, Daniel Londero, Belén Fritzsche, Nazareno Melgarejo, Francisco Ferreccio, Santiago Barberia, Maximiliano Díaz, Renzo Cremaschi, Brian López y Marlene Kross.

El Sudamericano se desarrollará en el Estadio Municipal de Cochabamba y contará con la participación de atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay.

Algunos obstáculos se presentaron en la preparación de Vicky. No obstante, la entrerriana, que tendrá su primera experiencia en una cita internacional de categoría mayores, está preparada para demostrar porque es la mejor saltadora del país.

“Cuando arranqué la pretemporada tuve algunos dolores en la rodilla que me llevaron a bajar las cargas. Después tuve una infección en la muela que me obligó a parar. Todo esto hizo que tomara con calma la pretemporada. Asimismo me encuentro muy bien. Estoy disfrutando mucho de un nuevo desafío porque será mi primera experiencia en un Sudamericano Indoor. A su vez es mi primera convocatoria con el seleccionado mayor. Estoy contenta porque alcancé uno de los objetivos trazados para este año. El próximo objetivo será clasificar al Sudamericano de Mayores que se desarrollará en Mar del Plata”, relato Zanolli, en diálogo con Ovación.

Victoria Zanoli.jpg

Medirse con las mejores exponentes del atletismo

En su primer desafío en la temporada Victoria compartirá pista con grandes exponentes de la disciplina. “Competiré con atletas que estuvieron en los últimos Juegos Olímpicos como la colombiana Natalia Linares. También estarán dos brasileras que también estuvieron en París 2024. Me estoy mezclando con chicas que son olímpicas, se dedican a esto y yo recién estoy incursionando. Lo tomo como un aprendizaje, voy con ganas de mostrarme a mi misma que puedo estar a este nivel, que soy la mejor exponente argentina y voy a defender los colores como lo hice siempre”, chapeó Zanolli

Luego añadió: “A algunas de las chicas las conozca de caras, con otras nos seguimos en Instagram y estamos al tanto del día a día. Conozco al entrenador de Natalia Linares, o he cruzado con varias atletas de él. Me ha enviado mensaje felicitándome por el trabajo que venimos realizando con Alan (Espinosa, su entrenador). Ahora el contacto se dará en un contexto de Sudamericano, estar con grandes figuras del atletismo que están compitiendo a nivel olímpicas. Mezclarse en ese montoncito te da otro peso”, describió Victoria, que se planteó objetivos deportivos, pero que la principal meta es aprender y disfrutar.

“Si me puedo mezclar entre las ocho mejores sería un golazo”, subrayó. “Nunca arranqué un año competitivo saltando arriba de los 6 metros. Si estoy cerca de esa marca sería un excelente comienzo de temporada. Trato de tomar con calma, ir paso a paso. Estoy segura de lo que voy a hacer y esto me genera tranquilidad”, aseveró.

Cochabamba, la sede del Sudamericano, se encuentra a 2.558 metros sobre el nivel del mar. Este fenómeno natural puede impactar en la performance de los atletas. La entrerriana compitió en anteriores ocasiones en este escenario.

“Mi primer Sudamericano Escolar en 2017 fue en Cochabamba. Se las sensaciones de estar en altura. Cuando bajas del avión sentís que te apunás, que falta el aire”, narró Zanolli, quien en la altura de Colombia exhibió su potencial en última edición del Sudamericano U20. “Cuando fui a competir a Bogotá la altura, me favoreció. Será una cuestión de adaptación. Tendré mañana y viernes para adaptarme a la altura y al clima, porque hace mucho calor en Cochabamba y eso suma a la hora de competir”, señaló.

Victoria Zanolli 2.jpg

La otra disciplina que apasiona a Victoria Zanolli

El tono de voz de Victoria transmite tranquilidad. Esto lo adquirió con el correr de los años. A pesar de su juventud la entrerriana creció de golpe. Aceleró procesos. Se autoexigió. También sufrió algunas frustraciones deportivas. Zanolli le dedica gran parte de su tiempo al atletismo. Pero también encontró en otro deporte una herramienta para despejarse, desconectarse y recargar energías.

“Estoy intentando buscar cosas que salgan del atletismo para iniciar la semana enchufada. Por eso empecé a ir al club Sarmiento a mirar básquet, que es un deporte que me gusta y practiqué. Alan trabaja en el club y mi hermano empezó a jugar. El fin de semana voy al club, llevo el mate y veo partidos. Estoy motivada y disfrutando mucho. Cuando lo disfruto, las cosas fluyen y sale mejor”, cerró.