Vélez sacó dos de ventaja, pero se durmió y Gimnasia (M) lo dio vuelta en la agonía

Vélez jugó un primer tiempo muy bueno pero los mendocinos se repusieron y, con dos tantos en 10 minutos, lo dieron vuelta al final del encuentro. Fue 3 a 2.

Vélez perdió 3 a 2 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha número 13 del Torneo Apertura y dejó escapar tres puntos claves para alejarse como puntero del campeonato. Después de arrancar 2 a 0 abajo en tan solo 13 minutos, los mendocinos se recompusieron con el gol de Ezequiel Monzón en la última jugada del primer tiempo. En el complemento, Agustín Módica puso el empate a los 35' y con gol en contra de Emanuel Mammana completaron la remontada en el tiempo adicionado.