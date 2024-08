Vélez eliminó a San Lorenzo en una noche vibrante

Los jugadores de Vélez con el cheque

Embed ¡El cheque se va con el Fortín!



Con los goles de Christian Ordóñez, Brahian Romero y Maher Carrizo, @Velez venció por 3-1 a #SanLorenzo (empató parcialmente a través de Alexis Cuello) #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/Qmy7DHiKMs — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 7, 2024

Hubo un par de polémicas en favor del Fortín que Fernando Rapallini -sin VAR en este torneo- dejó pasar, como un planchazo de Matías Reali a Emanuel Mammana que solo fue amarilla y una atropellada en el área de Elián Irala a Ordoñez. Altamirano le frustró un gol olímpico a Aquino y la última imagen del período inicial fue la de Malcom Braida lesionado en llanto al no poder salir antes del descanso: el Pipi no quería gastar otra ventana tras la salida obligada de Remedi y no le quedó otra que aguantar.

En el complemento, Thiago Fernández se perdió un gol hecho abajo del arco que pareció iniciar una debacle entre los del Liniers al demostrarle al Azulgrana que aún seguía vivo en el marcador. Enseguida, Alexis Cuello respondió con un remate desviado y comenzó lo mejor de su equipo en el desarrollo. Ingresos como el de Nahuel Barrios le dieron aire y, a los 16, no sorprendió cuando Reali pisó el área por izquierda y envió un centro que cabeceó Cuello de pique para vencer a Marchiori.

El desconcierto velezano y el dominio del Cuervo, que llegó a quemarle las manos a Marchiori con un disparo bajo de afuera de Irala, fue encontrando su fin con los cambios: Matías Pellegrini y Michael Santos dejaron claro que los de Quinteros también querían más y el pleito se emparejó. A los 37, Michael Santos, que pareció partir adelantado por una uña, habilitó con clase hacia la izquierda a Braian Romero, quien disparó al segundo palo para el segundo.

El gol de un pibe

Como frutilla del postre, durante el descuento de cinco minutos (en el 47) y el Azulgrana volcado al ataque, atropelló por izquierda Pellegrini a Daniel Herrera y mandó el centro que el debutante de 18 años Maher Carrizo empujó para el tercero. La fiesta explotó así del lado de Vélez en una noche de emociones al límite.