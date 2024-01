Valentín Barco rompió el silencio y le respondió a Cascini

"Me sorprendió. Lo busqué y me sorprendió porque ser desagradecido en todo caso sería irse libre. Tuve la posibilidad y me estoy yendo dejándole plata al club", sentenció el joven lateral devenido en mediocampista.

Barco remarcó que está "agradecido" con los hinchas, e insistió: "Desagradecido no soy. Tuvimos la chance de irnos libre, pero tomamos la decisión de renovar".

Además, sobre los declaraciones de Raúl Cascini, integrante del consejo de fútbol en Boca, que expresó que el Xeneize quería "renovarle por 4 años y él con su representante no quisieron”, manifestó que no la había escuchado. "Me habían sorprendido en la puerta del Predio de Ezeiza. Después lo busqué y lo escuché en el vestuario. No me pegó para nada porque no soy así, ni mi familia ni mi entorno", sé sincero Barco.

Por otro lado, destacó que se podría haberse ido libre cuando lo vino “a buscar el Getafe” y decidió quedarse y renovar: “Tenía el sueño de jugar en la primera de Boca, me quedé nuevamente en la mitad de la Libertadores. Querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que no”.

”Es que pretendía dejar un porcentaje a Boca porque fue el club que me dio todo de un comienzo y soy muy agradecido. Negociamos en todo momento, pero como no hubo acuerdo, decidimos ejecutar la cláusula", remarcó,

"El hincha de Boca me sigue demostrando cariño cada vez que me ve. Al hincha le digo que eso fue lo que pensamos con mi entorno para seguir creciendo. El mundo Boca es lo más lindo que hay. El hincha todo lo que haces te lo agradece un montón y jugar en La Bombonera es lo más lindo que hay. Me ovacionaron desde el primer momento y por eso estoy agradecido con todos", cerró Barco.

El palo que le había tirado Cascini fue durante el amistoso del fin de semana en Salta, donde el dirigente arremetió contra Barco y su entorno. “Queríamos que Valentín siga creciendo en nuestro club, queríamos que siga aprendiendo. Pero bueno, hay que ser agradecidos a veces en la vida”, sostuvo el exfutbolista.