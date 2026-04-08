Uno Entre Rios | Ovación | Daniel Hure

Daniel Hure deberá abandonar la actividad deportiva

Unión de Santa Fe informó que Daniel Hure no podrá jugar por tiempo indeterminado por una afección cardíaca.

8 de abril 2026 · 17:37hs
Por salud

Prensa Unión

Por salud, a Daniel Hure no se lo verá en las canchas.

Una noticia sacudió al mundo del básquet regional y nacional. Unión de Santa Fe anunció que Daniel Hure deberá abandonar la actividad deportiva por tiempo indeterminado. El Cabrito se realizó estudios médicos y se le descubrió una afección cardíaca que le puso una pausa a su carrera.

El cordobés hizo historia en el básquet entrerriano vistiendo, sobre todo, la camiseta de Sionista, donde integró el plantel que logró el ascenso a la Liga Nacional A en 2006. Además, jugando para el seleccionado de la Federación de Básquet de EntreRíos (FBER) fue tres veces campeón del Argentino de Mayores.

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