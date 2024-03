Unión perdió con Defensa en Florencio Varela

Por su parte, el Tatengue se ubica sexto con un punto menos.

Un gran primer tiempo se jugó en el humilde Estadio Norberto Tito Tomaghello. Parejo, entretenido, con varias chances claras en ambos arcos. El local, que tuvo más la pelota, abrió el marcador a los 34' gracias a Uvita Fernández: en un mano a mano con el arquero rival, el delantero la pinchó y la mandó a guardar. El visitante, que no necesitó tener mucho la redonda para generarse oportunidades, lo empató a los 41': convirtió, con un buen remate que agarró a contrapierna a Fiermarin, el delantero uruguayo Adrián Rocky Balboa.

El complemento, si bien por momentos no tuvo el mismo vuelo que la primera parte, continuó manteniendo al espectador en vilo. A los 16', Uvita, desde los doce pasos, puso el 2-1. Un tanto que golpeó a un Tatengue que estaba en un buen momento. Así y todo, el elenco del Kily González no se cayó y se dispuso a empatarlo nuevamente. Empezó a tener más la pelota, siguió creándose chances y le creo la necesidad a su rival de que termine el encuentro. Pero el dueño de casa, que no ganaba desde la fecha 5, pudo aguantar el resultado y festejó.