Gabriel Batistuta disfrutó de un día de golf en el Club de Campo de Libertador San Martín, donde compartió la jornada con jugadores entrerrianos y amigos.

Gabriel Batistuta se escapó a Entre Ríos para un día de golf.

El ex futbolista internacional Gabriel Batistuta estuvo esta semana en el Club de Campo de Libertador San Martín, donde disfrutó de una jornada de golf junto a un grupo de jugadores entrerrianos, entre ellos el Dr. Darío Vitor, con quien lo une una profunda amistad.

El Bati aprovechó su escapada a la provincia para elogiar nuevamente la cancha del Club, ubicada en un entorno natural único.

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Gabriel Batistuta, golf y amigos en Entre Ríos

Gabriel Batistuta (1).jpeg

El reconocido goleador, nacido en Avellaneda (Santa Fe), quien brilló en la selección nacional y en prestigiosos clubes como Boca Juniors, River Plate, Fiorentina, Inter y Roma, ha encontrado en el golf una nueva pasión tras su retiro del fútbol profesional.

A los goles en las redes contrarias, los cambió por drives, straights y approaches, con los que sigue destacándose en las canchas argentinas.