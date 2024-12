Unión Agrarios no detiene la onda Verde en Paraná Campaña

El Verde tuvo en su espalda la presión de defender la corona. En el amanecer del encuentro decisivo el Tricolor golpeó e igualó la serie. La parcialidad local sufrió los 90 minutos. La agonía se extendió en el tiempo extra y concluyó en los penales. En esta instancia se impuso por 3 a 1 para dar una vuelta olímpica. La número 19 en su historia, la cuarta consecutiva.

“Es algo muy lindo para la institución, para todos los chicos, para la gente que hace un esfuerzo enorme trabajando en el club y para el pueblo. Cerrito es de las pocas localidades que tiene un solo club en Paraná Campaña. El que vive en el pueblo se identifican mucho con el club. Se hacen muy hinchas y eso termina siendo productivo”, indicó Emiliano Zampieri, entrenador de Unión Agrarios, en diálogo con La Mañana de La Red.

El dominio absoluto del elenco de Cerrito en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña

El título cosechado el pasado domingo confirmó el dominio absoluto de UAC en las últimas temporadas del fútbol chacarero. “Contamos con la suerte de haber agarrado una camada de jugadores muy bueno en cuanto a la individualidad y la colectividad”, resaltó Zampieri. “Son chicos que entienden que hay que trabajar muy duro para ganar un torneo muy duro y prestigioso como es la Liga de Paraná Campaña. La mayoría de los chicos que jugaron este fin de semana estuvieron en los cuatro torneos y eso no es casualidad”, chapeó el Gori.

Zampieri mencionó que todas las partes involucradas en este proyecto fueron claves para el presente glorioso de la institución. “No es responsabilidad absoluta de los jugadores sino también de lo que aportamos como cuerpo técnico, lo que brindó la gente que trabaja en la subcomisión para tener la mejor calidad de materiales y espacios para entrenar y la gente que acompaña todos los fines de semana”, subrayó

“Cerrito se hace sentir en la cancha cada domingo, sea de local o visitante, pero la clave está en trabajar la localidad. Cerrito es una localidad muy deportiva, muy responsable en cuanto al entrenamiento, que apuesta a ir mejorando día a día. Lo demuestra en otros deportes donde también se hace sentir”, añadió.

Emiliano Zampieri, campeón como jugador y como DT

Zampieri estuvo presente en los últimos cuatro títulos, pero cumplió diferentes rol. Formó parte del plantel que se coronó a fines de 2022. Ese título marcó el cierre de su etapa como futbolista. “Venía de una operación en una rodilla u tenía los ligamentos rotos desde hacía varios años. Decidí dar un paso al costado porqué el cuerpo venía castigado y estaba cansado de los dolores. Aparte venían chicos empujando desde abajo como Miguel Ferreyra, que hoy es uno de los emblemas de la institución”, repasó.

El final de una etapa marcó el comienzo de un nuevo rol. De esta manera Zampieri pasó a comandar a quienes eran sus excompañeros de plantel. “El traspaso de jugador a técnico lo tomé como un desafío, pero con la tranquilidad de que había un plantel muy rico en varios aspectos, sobre todo en la parte humana. A mí me toca ser la cara visible del cuerpo técnico, pero tengo un equipo de trabajo fantástico, conformados por personas que son muy profesionales a la hora de trabajar. Eso me ha ayudado muchísimo para crecer en estos dos años que he estado a cargo de la primera”, resaltó.

Luego agregó: “También le doy crédito a la ayuda que me dan los chicos que fueron mis compañeros en el cierre de mi etapa como jugador. Ellos entendieron que me toca tomar decisiones. Seguramente más de uno no compartía con mis elecciones, sobre todo a quienes les tocaba estar en el banco o no ser citado. De todos modos siempre entendieron que era por una por una cuestión deportiva y no nada personal. Si salimos campeones, salimos campeones todos, y si perdemos, perdemos todos”, aseveró.

El flamante trofeo luce en la vitrina de la institución cerritense. En cada proceso hay aspectos que generan mayores satisfacciones que un premio físico. “El premio más grande es el reconocimiento que te da la gente cuando te ven por la calle y te agradece. A nosotros como cuerpo técnico no nos deberían agradecer tanto porque el club nos contrata para hacer un trabajo. El partícipe principal es el jugador. A ellos son a quienes hay que agradecerles porque hacen un esfuerzo enorme. Se pierden de muchas cosas, como cumpleaños u otros eventos sociales por ir a jugar a la pelota en un fútbol amateur y al otro día tienen que ir a trabajar. Se pierden un montón de cosas para brindarle una alegría a la institución y sobre todo al pueblo y al hincha”, cerró.