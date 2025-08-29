Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

El simpatizante de Independiente recibió datos precisos de su hijo en Instagram y tuvo que regresar a Argentina con su familia.

29 de agosto 2025 · 20:58hs
Lo que sucedió en cancha de Independiente trajo consigo otras consecuencias. 

Lo que sucedió en cancha de Independiente trajo consigo otras consecuencias. 

Un hincha de Independiente y su familia sufrieron amenazas de muerte en Chile, país donde vivía hace menos de seis meses, y tuvieron que volver a la Argentina. Sin lugar a duda, la noche del 20 de agosto en Avellaneda quedará como una de las más negras de la historia del fútbol sudamericano.

El partido en el que se tenía que definir el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó marcado por la violencia y la barbarie de ambas parcialidades.

El entrenador de la Universidad de Chile, el ex-Patronato Gustavo Álvarez, junto con su par de Independiente, Julio César Vaccari.

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

Rodrigo Rey es uno de los indispensables en Independiente.

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Tras esto, se inició una feroz y violenta campaña por parte de los hinchas de Universidad de Chile que consistió en amenazar a periodistas e hinchas de Independiente, hasta el hecho de que los detenidos en Sarandí por los incidentes amedrenten y roben a simpatizantes del Rojo en las calles de Avellaneda y Lanús.

El calvario de un hincha de Independiente

Por si esto fuera poco, un hincha que vivía en Chile relató su calvario, donde las amenazas fueron más allá y hasta balearon su camioneta: “Cuando nos mandaron amenazas de mi hijo nos fuimos escondidos de Chile a vivir a Argentina, teníamos un buen trabajo y tuvimos que dejar todo”.

"Estamos en Mendoza y nos vamos a Santa Fe porque tenemos que buscar trabajo y puede salir algo allá. Tengo muchos amigos de la U que me escribieron para pedirme disculpas” agregó.

Además, el simpatizante contó que las amenazas contaban con datos precisos de su hijo: “Recibí mensajes en Instagram con amenazas y datos precisos nuestros. Lo que más nos asustó fue que sepan cosas de mi hijo. Sea verdad o mentira la amenaza, si sos papá sabes que no vas a arriesgar a un hijo”.

Independiente Chile amenazas Universidad de Chile
Noticias relacionadas
oficial: se suspendio el partido de independiente con platense

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, enfatizó Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz criticó duramente a Néstor Grindetti

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie.

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Ver comentarios

Lo último

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Ultimo Momento
Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

El dólar oficial cerró agosto con una baja de 1,1% en el mes

El dólar oficial cerró agosto con una baja de 1,1% en el mes

Anses: Sandra Pettovello activó descuentos para jubilados en supermercados

Anses: Sandra Pettovello activó descuentos para jubilados en supermercados

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

La provincia
Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

Dejanos tu comentario