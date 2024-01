Un ex-Bayern Munich visitó la concentración de River

Mientras River continúa con su puesta a punto de cara a la temporada 2024, el plantel recibió una visita muy particular en su concentración en La Florida. El suizo Xherdan Shaqiri, ex Bayern Munich, Liverpool, Inter de Milán y que disputó los mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022, pasó a saludar al plantel Millonario y posó para las cámaras con el entrenador, Martín Demichelis, otro exjugador del conjunto alemán –aunque no llegaron a compartir plantel–, quien le obsequió una camiseta del conjunto de Núñez.