Un equipo se bajó de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

La Comisión Directiva de Unión Foot Ball Club Alcaraz comunicó que la institución participará de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña . Desde la entidad se emitieron estas palabras: "Después de dos reuniones convocadas para formalizar un equipo de trabajo para hacer frente al próximo torneo de Paraná Campaña, se ha decidido que este año, el Celeste no participará con las categorías Sub 17, Sub 20 y Primera. Motiva la decisión la falta de recursos económicos para encarar el inicio y desarrollo del torneo y el tiempo limitado para poder organizarnos como Comisión entrante".

El comunicado de Unión Foot Ball Club Alcaraz

Vale agregar que hace pocos días hubo renovación de Comisión Directiva, la cual quedó presidida por Javier Arce. A eso mismo refiere el comunicado sobre el escaso tiempo de trabajo para reunir los fondos suficientes.

Por otra parte, durante enero el club organizó el Festival de la Palma Caranday, el cuál dejó una pérdida de $1.662.936.

No son todas negativas en el Celeste, ya que sí competirá con el combinado femenino y con las divisiones menores (Sub 11, Sub 13 y Sub 15).

Más dudas

También presentaban cierta incertidumbre en afrontar esta temporada, Deportivo Bovril y Juventud Unida. El primero dio el sí y dará el puntapié inicial. El otro elenco de la ciudad tiene un mayor porcentaje que apuntaría a no salir al terreno de juego. Este viernes se tendrá la confirmación oficial.

Hasta el momento, la Liga tiene 20 equipos confirmados para el actual certamen de las categorías superiores.