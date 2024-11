Un año de aprendizaje para Victoria Zanolli

En 2024 también sufrió un duro golpe familiar. El fallecimiento de su abuela significó una herida que le costó cicatrizar. A las pocas semanas de despedirse de su nona salió a pista en Perú. Retornó a su Villaguay natal con una medalla, pero con la decepción de haber estado por debajo de su nivel y de su mejor marca.

Victoria observó que, desde lo físico, estaba en su mejor momento. Se había preparado para estar en el nivel más competitivo después de haber elevado demasiado la vara en la pasada temporada. Se ilusionó con igualar y hasta superar sus registros, pero el aspecto emocional le jugó una mala pasada.

“Mi cuerpo estaba en la pista, pero mi cabeza en otro espacio. Me costó la mitad del año, no pudo volver a saltar arriba de los 6 metros que fue un golpe anímico porque fue el año que mejor entrené”, lamentó la entrerriana, que, cuando encontró tranquilidad en sus pensamientos observó la enseñanza que adquirió en este proceso. Le dio valor a su carrera y a los pasos hacia adelante que realizó.

El balance de Victoria Zanolli

“Fue un año de muchos cambios. Mientras se fue desarrollando el año fui encontrando con varias trabas. A mitad de año falleció mi abuela. Esto fue un golpe importante para mi familia. no haber clasificado al mundial fue algo que me afectó en lo psicológico. Asimismo lo pude sacar adelante con la ayuda de Alan (Espinosa, su entrenador). Él estuvo siempre al pie del cañón bancándome. Si no lo hubiera tenido apoyándome y dándome la fuerza necesaria para darme cuenta que podía salir adelante no hubiera podido lograr lo que conseguí. Si bien no fue el mejor año en cuanto a resultados positivos porque soy muy exigente conmigo misma, fue un año que me enseñó desde muchos lados”, subrayó Zanolli, en diálogo con Ovación.

“Fue el primer año en mi carrera que no alcanzo un objetivo que me propuse. Fue la temporada que me enseñó que a veces los objetivos no se alcanzan y hay que seguir. Por eso traté de darle importancia a cosas que muchas veces no tomamos dimensión. Parece una tontería decir que falleció la abuela, en casa no están bien las cosas. El mensaje que recibí desde el día que arranqué atletismo es que en los problemas quedan a un costado de la pista. Trato de dejar los problemas afuera, pero es indispensable no poder tratar de dejar todo de lado porqué soy una persona que a veces se preocupa por los temas de afuera y este año aprendí a darme prioridad a mi. Fue un año de mucho aprendizaje”, añadió Victoria, quien convivió con atletas mayores a ella desde temprana edad.

“A los 11 años tuve mi primera representación con la selección a nivel sudamericano. Desde ahí siempre fui la más chica de todos los grupos, estuve un paso más adelante que gente de mi edad, pero el salir de la secundaria a una universidad, cursar on line, donde todo depende de mi y nada venía bien. Ahí me preguntaba como se soluciona esto y me di cuenta que así es la vida de adulto, te encontrás con cosas que pensás que tenés solucionada y de re repente cambia todo. Es adaptarse al día a día, a tratar de disfrutar lo que uno hace porqué así lo tomo y es la enseñanza que me dejó este año. Me pasó en el Sudamericano U23 de Colombia, que fue el primer que clasifique con una categoría más grande y la primera vez que no logré una medalla. Sin embargo fue el torneo que mejor la pasé y más lo disfruté. La vida del atletismo y todo lo que implica me quiso enseñar algo. No pasa sólo por ganar una medalla. Aprendí que a veces las cosas no se dan, pero asimismo hay que disfrutarlo porque es un lugar que gané con mucho esfuerzo. A pesar de todo lo que pasé este año seguí entrenando igual. Logré llegar ahí que era uno de los objetivos y al estar ahí fui por más. No se dio la medalla de bronce por poco y me quedó esa espina clavada, pero se dio así y tengo que entender que son procesos, cambios que costarán adaptarse. Es tratar de disfrutar el día a día y seguir adelante”, visualizó.

Se mantiene entre los mejores exponentes del atletismo del país

A pesar de los vaivenes, Vicky se consolidó como la mejor saltadora del país y se ubicó entre los mejores del continente. “El 2024 el atletismo me retó porque normalicé ir a un Nacional y ganarlo. Y cuando eso sucede dejamos de darle la importancia que conlleva. Además este año la competencia fue durísimo y logré salir campeona U20, U23 en mi primer año en la categoría y mayores. Esto no es normal y tengo que disfrutarlo porque se acerca el final de una etapa y en mayores son menores las cantidad de competencias”, indicó Zanolli, quien planifica el 2025.

“El 2025 comienza muy temprano el año competitivo y existe la posibilidad de clasificar por primera vez a un Sudamericano de mayores. Ese será uno de los grandes objetivos, pero todavía no nos hemos juntado con Alan a evaluar el calendario”.