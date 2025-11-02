Torneo Provincial: Capibá y Echagüe quieren festejar como visitantes

El Amarillo se presentará en Gualeguaychú por la Copa de Oro del Torneo Provincial masculino; y el Negro jugará en Concordia la última fecha del femenino.

Nicolás Ramírez y Angie Montaña palpitaron los trascendentales compromisos que afrontarán sus respectivos equipos en el Torneo Provincial de la UER.

Será una jornada de definiciones en el Torneo Provincial organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Este domingo se disputarán las semifinales del campeonato masculino y el quinto –último– encuentro del certamen femenino. En cada competencia hay equipos paranaenses que tienen chances de levantar el trofeo.

Entre los varones, Capibá disputará una de las semifinales de la Copa de Oro; mientras que en la competencia de mujeres Echagüe es el líder y depende de sí mismo para consagrarse.

En ambos casos, los representantes de la capital provincial deberán viajar y hacerse fuertes como visitantes para poder cumplir con sus respectivos objetivos. El elenco Amarillo visitará a Central Entrerriano de Gualeguaychú; mientras que el Negro se presentará en las instalaciones de Pirañas de Concordia, donde se medirá con Los Espinillos de la Capital del Citrus, con el cuadro anfitrión y con el elenco fusión entre Central Entrerriano y Jockey de Gualeguay.

Referentes de Capibá y Echagüe

capibá echague 2 Víctor Ludi/UNO

En la previa a esta trascendental jornada para sus aspiraciones, Nicolás Ramírez, el capitán de Capibá, y Angie Montaña, una de las históricas de Echagüe, hablaron con UNO.

Consultados sobre cómo viven los días previos a sus compromisos, ambos coincidieron.

“El club ha sido una fiesta porque hay mucha expectativa ya que hace mucho tiempo que no vivíamos esto. Estamos concentrados porque desde el día 1 que arrancamos la pretemporada nos pusimos el objetivo de ser campeones. Vamos a darlo todo porque queremos finalizar en lo más alto. El trabajo duro que se viene haciendo en los últimos años para poder levantar al club empieza a dar sus resultados”, comentó Nico.

“Estamos ansiosas, trabajando felices para poder concluir con el certamen y lograr el objetivo por el cual venimos trabajando. Queremos ser campeonas y –acotó Angie–, para eso, debemos imponernos en tres partidos, con un viaje incluido, por lo que jugará mucho la preparación física. No vamos a regalar nada y si hay algo que nos destaca es la actitud que tenemos. Nos venimos preparando para demostrar en cancha porqué queremos ser las campeonas. El profe no nos dio respiro así que físicamente estamos muy bien y creo que llegaremos bien a disputar los partidos”.

Las chicas de Echagüe tienen una espina clavada. Por pocos puntos fueron subcampeonas del Apertura y quedaron terceras en el último Torneo Regional de Litoral, en ambos casos por debajo de Los Espinillos.

“El hecho de no haber podido clasificar al Nacional o de que se nos escaparan los dos últimos Provinciales nos ha dejado con un sabor amargo –reconoció Montaña–. Queremos ganar este Clausura para que, sumado al Apertura del 2026, podamos ser uno de los equipos que jugará el Torneo Regional del Litoral”.

Por su parte, Ramírez analizó el enfrentamiento que se les viene: “De Central Entrerriano conseguimos un video de cuatro minutos y no mucho más. En mi caso será la primera vez que me enfrente ante este rival. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer nosotros, focalizándonos en nuestro equipo para tratar de hacer lo mejor posible”.

Pros y contras

rederentes capiba y echague Víctor Ludi/UNO

Tanto Echagüe como Capibá se jugarán hoy gran parte del esfuerzo realizado a lo largo de la temporada y sus protagonistas saben que, para no quedarse con las manos vacías, deben potenciar las virtudes de sus equipos y minimizar sus falencias.

A la hora de hablar de lo bueno y lo malo de su equipo, Angie Montaña consideró que: “Tenemos que concretar las pelotas de ataque, nuestras ofensivas tienen que ser try. Como principal falencia podría decir que nos está faltando la definición. Y nuestro punto fuerte es la defensa, que la venimos realizando de manera increíble y queremos mantenerla en estos tres últimos partidos”.

Mientras que Nicolás Ramírez también realizó una rápida lectura de los pro y contras.

“Hemos estado muy bajo con el tackle, por lo que trabajamos mucho y lo mejoramos. Hablamos y nos replanteamos cómo debemos defender. Además, en ataque, cada vez que llegamos a los 22 metros debemos sumar, sea pateando a los palos o apoyando. Nuestra virtud es el juego colectivo, el cual hemos avanzado mucho en las últimas fechas y debemos sostenerlos en los partidos que nos quedan”, aseveró.

Los partidos del Torneo Provincial

MASCULINO

Copa de Oro

Colón RC-Camatí (a las 15.30)

Central Entrerriano-Capibá RC (15.30)

Copa de Plata

Nogoyá RC 15-Jockey 11

Carpinchos-Vaimaca (15.30)

Copa de Bronce (*)

Aurora-Salto Grande (14)

Unión-Echagüe (15.30)

(*) Ambos partidos serán en cancha de Unión de Crespo

Reposicionamiento

Gualeguay Central-Curiyú (14.30)

Los Espinillos-Libertad (15.30)

FEMENINO (*)

Fecha 8

Cultural-Central Entrerriano/Jockey (a las 10.40)

Mulitas-Pirañas (11)

Echagüe-Los Espinillos (11.20)

Fecha 9

Central Entrerriano/Jockey-Mulitas (12)

Pirañas-Echagüe (12.20)

Los Espinillos-Cultural (12.40)

Fecha 10

Echagüe-Central Entrerriano/Jockey (13.20)

Cultural-Mulitas (13.40)

Los Espinillos-Pirañas (15)

(*)Todos los partidos serán en cancha de Pirañas de Concordia