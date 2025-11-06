Uno Entre Rios | La Provincia | chatarrería

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

En caso de nuevo incumplimiento por parte de la chatarrería Todoni, Las 3E ubicada en avenida Circunvalación de Paraná se dispondrá la licitación para la venta

6 de noviembre 2025 · 11:04hs
En caso de un nuevo incumplimiento por parte de la chatarrería Todoni

En caso de un nuevo incumplimiento por parte de la chatarrería Todoni, Las 3E ubicada en avenida Circunvalación de Paraná se dispondrá la licitación para la venta.
En caso de un nuevo incumplimiento por parte de la chatarrería Todoni

En caso de un nuevo incumplimiento por parte de la chatarrería Todoni, Las 3E ubicada en avenida Circunvalación de Paraná se dispondrá la licitación para la venta.

En la audiencia de la Justicia demandada por vecinos de la zona de avenida Circunvalación de Paraná por la contaminación de la Chatarrería Todoni, se dispuso que el lugar sea desmantelado en un plazo de seis meses y la basura trasladada a cargo y costa de la empresa "Las 3E", propiedad de los hermanos Diego Enrique y la concejal de La Libertada Avanza, Romina Todoni. En caso de un nuevo incumplimiento se dispondrá la licitación para la venta.

El desmantelamiento del predio y traslado de residuos debe cumplimentarse según ciertos protocolos técnicos de la Secretaría de Ambiente de la provincia y con el control de la Municipalidad en Paraná, comenzando por los residuos ubicados en el terreno lindero a la planta en el plazo máximo de seis meses, bajo apercibimiento de disponer su licitación, a los fines del cumplimiento de la sentencia de fecha 29 de julio del 2024, según lo indicado por la jueza Gabriela Mastaglia.

Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra de Todoni, ubicada en el Acceso Norte de Paraná

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Los Parques Nacionales son vitales para la biodiversidad

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Embed

A la audiencia concurrieron las partes, entre éstas demandados y demandantes, Municipio de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos.

La disposición judicial llega tras un periplo iniciado por los vecinos en 2024 y varios incumplimientos por parte de la empresa de resoluciones de la Justicia y de la Municipalidad de Paraná. Aldana Sasia, letrada que representa a los vecinos hizo notar que la empresa viene incumpliendo los plazos de la Justicia y ésta prorroga aún más el desmantelamiento de la chatarrería ubicada en avenida Circunvalación José Hernández al 2.000.

Por el momento el plan de desarticulación y desmantelamiento no se puede llevar a cabo porque no encuentran otro predio donde trasladar la cantidad de toneladas de chatarra acumulada. En ese sentido la Municipalidad quedó como depositario judicial hasta que se pueda vender o reciclar parte del material.

Chatarrería Todoni concejal ambiente Justicia Paraná.jpg

Antecedentes

A medidados de 2024 la jueza Gabriela Mastaglia había resuelto la clausura y el traslado de los residuos pero la empresa no cumplió. En marzo de 2025 se dispuso el cese de actividades y dispuso que los residuos sean clasificados y trasladados a otro sitio pero la empresa argumentó que no podía hacerse cargo del costo de los el traslado.

El 6 de mayo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso un plazo de tres días para que la empresa elaborase un plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de todo el material existente. El plan fue presentado pero del demandantes en un amparo objetaron el mismo porque no establecía plazos ni métodos de desmatelamiento. Lo mismo opinó la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En junio se le impuso a Las 3E una multa de $200.000 diarios. Ya en octubre y a pedido de los vecinos se volvió a convocar a una audiencia para determinar el destino de los residuos tóxicos. Pero la empresa solo sumó incumplimientos.

chatarrería Romina Todoni Paraná
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro.

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

Chamarrita fue encontrada muerta este miércoles.

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

En los últimos días se registraron nuevos intentos de engaños para realizar estafas, esta vez invocando la vacunación contra el dengue.

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

La Comisión directiva de UPCN se reúne el jueves para resolver el posicionamiento ante la paritaria, tras la postergación de la audiencia del martes.

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Ver comentarios

Lo último

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Ultimo Momento
Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Causa Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Fernández y 86 acusados

Causa Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Fernández y 86 acusados

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
En Echagüe van por nuevos desafíos

En Echagüe van por nuevos desafíos

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

La provincia
Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Dejanos tu comentario