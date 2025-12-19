Tomás Attis, el delantero que se sumará a Patronato

Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

El atacante, de último paso en Sportivo Belgrano de San Francisco, tiene avanzada su incorporación a Patronato.

19 de diciembre 2025
La llegada de un delantero es una de las necesidades de Patronato para conformar el plantel que competirá en la temporada 2026 de la Primera Nacional. En este punto la dirigencia del elenco de barrio Villa Sarmiento llegó a un acuerdo de palabra con Tomás Attis, de último paso en Sportivo Belgrano de San Francisco.

En diálogo con UNO, el atacante nacido en Las Junturas, localidad ubicada en el departamento Río Segundo, Córdoba, reconoció que las negocaciones están avanzadas y que sólo resta definir su salida del Verde de San Francisco. Su contrato en dicha institución finalizará el próximo 31 de diciembre.

Tomás Attis, una cara conocida de Rubén Forestello

Attis es una cara conocida por el entrenador del Santo, Rubén Forestello, quien lo dirigió en la temporada 2024 de la Primera Nacional en su estadía en Gimnasia y Tiro de Salta. En su ciclo en el Albo el atacante disputó 32 encuentros y anotó 3 conquistas.

El futbolista, de 26 años, inició su carrera en Belgrano de Córdoba. Con la camiseta del Pirata cumplió el sueño de debutar en Primera División. Este objetivo lo efectivizó el 20 de mayo de 2017, ocasión en la que el Celeste igualó 1 a 1 ante Patronato, en barrio Alberdi. Sebastián Méndez, por ese entonces entrenador del conjunto de La Docta, ordenó el ingreso de Attis por el marcador de punta derecho Renzo Saravia.

Attis disputó 11 juegos con la camiseta de Belgrano, sin hacerse presente en la red. Su trayectoria continuó en San Fernando Club Deportivo, entidad que milita en el ascenso español y donde anotó un tanto en 17 juegos.

Tras una temporada en el Viejo Continente regresó al país para vestir la camiseta de Unión de Sunchales. Con el Bicho Verde disputó 30 juegos y anotó 14 conquistas.

Su recorrido incluye dos ciclos en Sportivo Belgrano de San Francisco y otro en Gimnasia y Tiro de Salta.

Las incorporaciones de Patronato

Con la llegada de Attis Patronato cerrará su tercera incorporación. Hasta el momento el Rojinegro sumó al marcador central Franco Meritello, procedente de Ferro Carril Oeste, y el mediocampista ofensivo Agustín Araujo, de reciente paso por Chacarita.

Además, en los últimos días la dirigencia aseguró la continuidad por un año más del arquero Alan Sosa, pretendido por equipos que compiten en la Liga Profesional, y del polifuncional Maximiliano Rueda.

Patronato acordó la continuidad de Alan Sosa

Patronato Tomás Attis Primera Nacional
