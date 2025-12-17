Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato acordó la continuidad de Alan Sosa

El arquero extendió su vínculo con Patronato hasta el 31 de diciembre de 2026. El Rojinegro tiene la opción de adquirir el pase del santafesino.

17 de diciembre 2025 · 18:35hs
Patronato acordó la continuidad de Alan Sosa

Prensa Patronato

La continuidad de Alan Sosa fue una de las prioridades que se planteó la comisión directiva de Patronato. Este objetivo fue cristalizado este miércoles. El arquero acordó su continuidad en la entidad de barrio Villa Sarmiento al extender su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/2001352265484111883&partner=&hide_thread=false

A mediados de este año el oriundo de la localidad santafesina de Reconquista firmó su vínculo laboral hasta el 30 de junio del próximo año 2026. Tigre, entidad propietaria de su pase, gozaba de la opción de repesca hasta el último día del 2025. Desde el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) confirmaron que no optarán por ese derecho.

lpf: sportivo urquiza y atletico neuquen clasificaron a la final del torneo clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

Franco Meritello firmando su contrato con Patronato.

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Nota relacionada: Las dos figuras que Patronato anhela retener

La postura de los directivos y el cuerpo técnico del Matador, encabezado por Diego Dabove, permitió acelerar en la actualización del nuevo contrato de Sosa. Tras mejorar su salario el uno metió el gancho para asegurar su presencia en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Patronato cuenta con la posibilidad de adquirir el 50 por ciento del pase del futbolista surgido de la cantera de Unión de Santa Fe. Ese porcentaje fue cotizado en una cifra cercana a los 500 mil dólares.

Los números de Alan Sosa en el Rojinegro

Sosa disputó 17 encuentros con la camiseta de Patronato. Su presentación con el escudo del Rojinegro se produjo el 22 de junio, ocasión en la que, el equipo que por ese entonces dirigía Gabriel Gómez, igualó 1 a 1 como local ante Güemes de Santiago del Estero.

Alan Sosa Patronato
Alan Sosa, figura de Patronato en la &uacute;ltima temporada de la Primera Nacional

Alan Sosa, figura de Patronato en la última temporada de la Primera Nacional

El santafesino fue uno de los pilares del equipo en la segunda rueda del certamen al conservar el cero en su propio arco en 10 encuentros. Esto fue fundamental para que el representante entrerriano clasifique al reducido que determinará quien será el acreedor del segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

El arco de Patronato está bien cubierto

El flamante entrenador de Patronato, Rubén Forestello, tiene cubierto la valla. Los arqueros que tendrá a disposición para la próxima temporada son Alan Sosa, Iván Chávez, quien se recuperó de una ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, y Román Peralta.

Además retornó Matías Caballero, tras su préstamo en Sportivo Las Parejas, equipo que compitió en la temporada 2025 del Torneo Federal A, y Franco Rivasseau, quien fue cedido a préstamo a Los Andes, rival del Rojinegro en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional.

Patronato Alan Sosa Primera Nacional
Noticias relacionadas
El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Don Bosco eliminó al último campeón de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona.

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Ver comentarios

Lo último

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Ultimo Momento
Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

Nation lanzó la Nueva RAM Dakota

Nation lanzó la Nueva RAM Dakota

Policiales
La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

La provincia
La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

Dejanos tu comentario