Patronato acordó la continuidad de Alan Sosa

El arquero extendió su vínculo con Patronato hasta el 31 de diciembre de 2026. El Rojinegro tiene la opción de adquirir el pase del santafesino.

La continuidad de Alan Sosa fue una de las prioridades que se planteó la comisión directiva de Patronato. Este objetivo fue cristalizado este miércoles. El arquero acordó su continuidad en la entidad de barrio Villa Sarmiento al extender su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

A mediados de este año el oriundo de la localidad santafesina de Reconquista firmó su vínculo laboral hasta el 30 de junio del próximo año 2026. Tigre, entidad propietaria de su pase, gozaba de la opción de repesca hasta el último día del 2025. Desde el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) confirmaron que no optarán por ese derecho.

#FútbolProfesional | Alan Sosa sigue en el Rojinegro El arquero oriundo de Reconquista renovó este miércoles su vínculo con la institución hasta diciembre 2026 ¡Vamos por más, Alan! pic.twitter.com/0o8ikmVXKN

La postura de los directivos y el cuerpo técnico del Matador, encabezado por Diego Dabove, permitió acelerar en la actualización del nuevo contrato de Sosa. Tras mejorar su salario el uno metió el gancho para asegurar su presencia en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Patronato cuenta con la posibilidad de adquirir el 50 por ciento del pase del futbolista surgido de la cantera de Unión de Santa Fe. Ese porcentaje fue cotizado en una cifra cercana a los 500 mil dólares.

Los números de Alan Sosa en el Rojinegro

Sosa disputó 17 encuentros con la camiseta de Patronato. Su presentación con el escudo del Rojinegro se produjo el 22 de junio, ocasión en la que, el equipo que por ese entonces dirigía Gabriel Gómez, igualó 1 a 1 como local ante Güemes de Santiago del Estero.

Alan Sosa Patronato Alan Sosa, figura de Patronato en la última temporada de la Primera Nacional Prensa Patronato

El santafesino fue uno de los pilares del equipo en la segunda rueda del certamen al conservar el cero en su propio arco en 10 encuentros. Esto fue fundamental para que el representante entrerriano clasifique al reducido que determinará quien será el acreedor del segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

El arco de Patronato está bien cubierto

El flamante entrenador de Patronato, Rubén Forestello, tiene cubierto la valla. Los arqueros que tendrá a disposición para la próxima temporada son Alan Sosa, Iván Chávez, quien se recuperó de una ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, y Román Peralta.

Además retornó Matías Caballero, tras su préstamo en Sportivo Las Parejas, equipo que compitió en la temporada 2025 del Torneo Federal A, y Franco Rivasseau, quien fue cedido a préstamo a Los Andes, rival del Rojinegro en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional.