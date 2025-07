Todo listo para el TC en Concepción del Uruguay

Una experiencia visual y sonora tomará camino por 9 de Julio atravesando el casco histórico de Concepción, dando vuelta a Plaza Ramírez para seguir por calle Galarza al Oeste hacia la estación de servicios Shell El Mirador. Se espera por una gran convocatoria de los amantes del automovilismo, como de los curiosos que sentirán la potencia de un TC pasando por el frente de su casa.

Los accesos al autódromo de Concepción del Uruguay

Por otra parte, se anunció que para hoy a las 12 se realizará la apertura para la entrada principal. Serán tres los accesos para el público, con el objetivo de que haya una mayor fluidez y de manera continua desde la apertura de hoy.

Por un lado, se habilitará el acceso norte por la Autovía 14 a la altura del kilómetro 130, más precisamente en la rotonda de la estación de servicios Puma “La Chamarrita”.

El segundo acceso principal será la entrada asfaltada por Autovía 14 a la altura de la rotonda de la Arrocera Gallo. A mil metros antes del ingreso principal al autódromo se destinará el sector de acreditaciones para prensa, invitados, equipos, etc.

Y por otro lado estará el acceso sur oeste, a través del camino viejo a San Justo, campo Ansa, lo que será una opción rápida para llegar a boxes.

Cabe destacar que la actividad en pista se iniciará mañana con los ensayos no solo del Turismo Carretera, sino también del TC Pista, como de la Fórmula 2 y Fórmula 3. La Fórmula 2 correrá su primera final a las 15, el TC Pista clasificará a las 15.20, el Turismo Carretera hará lo propio a las 16, mientras que la Fórmula 3 también su primera final a las 17.

La cantidad de autos de Turismo Carretera

La cita en la Histórica tendrá un total de 52 inscriptos. En relación a la última competencia en Posadas se registran tres bajas: Agustín Martínez, Nicolás Cotignola y Juan Tomás Catalán Magni, quienes no formarán parte del evento por distintos motivos.

El hijo del Gurí Martínez fue descartado por el Departamento Médico de la ACTC, que no lo habilitó luego de encontrar secuelas del fuerte accidente que sufrió en TC Pick Up. Cotignola no estará presente ya que no llegó a completar el armado del Toyota Camry con el que planeaba competir.

En tanto que Catalán Magni anunció recientemente que hace una pausa por tiempo indefinido en su carrera deportiva para enfocarse en su rol de director deportivo dentro del equipo familiar, que recientemente incorporó a Matías Canapino.

Entre las novedades se destaca el regreso de Christian Dose, quien realizó una prueba con su Chevrolet Camaro en La Plata. Y Juan Cruz Benvenuti, que se incorpora al equipo Canning Motorsport, con quien vuelve a pista luego de su ausencia en Posadas.

Esta será la 12° visita del TC a Concepción donde hasta el momento en cuanto a las marcas, Chevrolet, Torino y Dodge lograron tres triunfos cada una. Ford tiene dos victorias, una de ellas con el Falcon y otra con el modelo Mustang; mientras que Toyota no registra éxitos. Hay tres pilotos que repitieron victorias, ellos son Josito Di Palma, Juan Cruz Benvenuti y Jonatan Castellano.