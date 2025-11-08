TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3 n su segunda participación en la categoría, Canapino fue el más rápido en la clasificación cordobesa con el Toyota Corolla del Ale Bucci Racing. 8 de noviembre 2025 · 17:28hs

Canapino realizó el mejor tiempo este sábado en Córdoba.

Agustín Canapino (Toyota Corolla) fue el más veloz de la clasificación de la Clase 3 del TN en el autódromo de Río Cuarto, donde se disputa la 11ª y anteúltima fecha del campeonato 2025. El piloto del Ale Bucci Racing consiguió su 1ª “pole position” en su segunda clasificación como titular en la categoría y este año ya suma 11 “poles” entre el Turismo Carretera (6), el Turismo Carretera 2000 (3) y el TC Pick Up (1).

Canapino fue el 10° Pese a que giró solo y sin succión, el arrecifeño anotó su nombre entre los 10 “poleman” de la temporada para la Clase 3 (Facundo Chapur fue el único que repitió). Canapino, que tiene motores de Esteban Pou, estableció un tiempo de 1m10s127 para su mejor vuelta y postergó al segundo lugar a Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) por 0s199.

Este domingo se disputarán las series -a 5 vueltas- en Río Cuarto. La 1ª se largará a las 10:05, con Agustín Canapino (Toyota Corolla) y Alfonso Domenech (VW Virtus) en la 1ª fila. Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) y Lucas Vicino (Toyota Corolla) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 10:35. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 11:00, con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) y Fabián Yannantuoni (Ford Focus) en las mejores posiciones de largada.