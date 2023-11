Teresita Briozzi, una atleta sin barreras.

Sionista va por el título y c no tiene margen

Teresita Briozzi está enfocada en su gran objetivo

Por este motivo y otros, UNO conversó con la atleta de alto rendimiento, quien recordó sus inicios en el deporte, su experiencia en el Campeonato Mundial de Para Atletismo París 2023 e hizo especial hincapié en los Juegos Parapanamericanos que se disputarán entre mañana y el domingo 26.

“Arranqué en la primaria por un profesor de Educación Física. Siempre fui una persona súper activa, en las clases me veía que corría para todos lados y fue la primera persona que me ofreció hacer atletismo”, comenzó Teresita al ser consultada sobre sus inicios en el deporte.

La atleta agregó: “El deporte me abrió muchas puertas. Después de competir unos dos o tres años en los Juegos Evita, me llamaron para estar en la Selección Argentina. La verdad, pensé que mi vida iba a terminar en los Juegos Evita y que no existía algo más grande. Pero se me abrió un panorama muy grande a nivel deportivo. También, como persona y atleta, empecé a buscar diferentes alternativas para poder superarme. Si no me salía un ejercicio, buscaba una alternativa para poder hacer otro y no quedarme quieta”.

Briozzi reveló su momento favorito en esta disciplina: “Fue en año 2009. Estaba vestida con jogging, una remera grande y unas zapatillas que no servían para la pista. Corrí mi primer 80 en los Juegos Nacionales Evita, salí segunda y después, en salto en largo obtuve mi primer medalla de oro a nivel nacional. Fue una locura, porque arranqué de la manera más humilde y aún así, di todo”.

Con respecto a sus referentes en atletismo, la concordiense dijo: “Si bien admiro a muchos atletas, siento que cada persona va avanzando a su tiempo. Pero una referente que me gusta por su carrera deportiva es Allyson Felix, corredora de 400 metros llanos”.

En julio de este año participó por primera vez en el Mundial de París y finalizó séptima en la general: “Fue la experiencia más grande que pude tener. Si bien siempre me preparo física y psicológicamente, no pensé que era un torneo tan grande y el nivel que hay en lo internacional es impresionante”.

“Mejoré mi marca en los 100 metros del año y llegué a una final en los 200 metros llanos. Quedé séptima a nivel mundial y me fui contenta de vivir la experiencia”, continuó.

En pocos días estará participando de los Juegos Parapanamericanos junto a la delegación argentina: “Para estos Juegos Parapanamericanos quiero disfrutar más, ya que se me está dando de poder disfrutar del deporte que hago. Estoy tranquila, dando mi 110% para poder llegar de la mejor manera posible y voy por lo que van todos, la medalla de oro”.

También, manifestó: “Mi preparación para competir arrancó el año pasado, no tuve muchas vacaciones. Creo que en el atletismo no existe mucho lo de las vacaciones. Tuve un año bastante movido a nivel competitivo, estuve preparándome durante todo el año y me puse metas a corto, mediano y largo plazo. Gracias a Dios, las trabajé y se pudieron dar. Una de las metas a largo plazo eran los Juegos Parapanamericanos y se me dio. Así que hace tiempo me vengo preparando para este torneo y estoy muy contenta”.

Finalmente, se expresó sobre sus compañeros de la delegación nacional: “Están muy motivados, con ganas de ganar y darlo todo. Cada uno, en su prueba individual, vive sensaciones diferentes. A los que tengo más cercanos, los veo con muchas ganas de competir de la mejor manera y dejarlo todo en el campo o en la pista”.

Abanderados. La gualeguaychuense Antonella Ruiz Díaz, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de lanzamiento de peso, y el futbolista Ángel Deldo, integrante del plantel de los Los Murciélagos (bronce en Londres 2012, Río 2016 y plata en Tokio 2020), serán los abanderados argentinos durante la ceremonia inaugural que se llevará a cabo mañana a las 20.30 en el Coliseo Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa en la ciudad de Santiago de Chile.