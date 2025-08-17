Uno Entre Rios | Ovación | TC Pick Up

TC Pick Up: Mariano Werner finalizó quinto en la sexta fecha

El ganador de la carrera en San Nicolás fue Juan Ebarlín. El Zorro paranaense es el líder del campeonato de TC Pick Up.

17 de agosto 2025 · 18:18hs
La próxima fecha del TC Pick Up será el 31 de agosto

La próxima fecha del TC Pick Up será el 31 de agosto, en Río Cuarto.

Se corrieron las series y la final de la sexta fecha del campeonato de TC Pick Up en el autódromo de San Nicolás. Mariano Werner terminó en el quinto lugar a siete segundos y 346 milésimas del ganador, Juan Ebarlín, quien registró 21 minutos, 51 segundos y 287 milésimas.

Detrás quedó Todino, a 366 milésimas, y el podio lo completó Andrés Jakos, a un segundo y 687 milésimas.

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

La entrerriana Melany Detzel (con la 2) junto con sus compañeras celebrando el triunfo de Las Panteritas.

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Al paranaense le alcanzó para ubicarse como líder del campeonato con 235,5 puntos. Tiene 24,5 unidades más que su perseguidor, Juan Gianini.

La próxima fecha del torneo será el fin de semana del 31 de agosto, en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Luego la categoría llegará a Paraná, el fin de semana del 28 de septiembre.

Resultados de la sexta fecha del TC Pick Up

1°) Juan Ebarlín (Toyota): 27’51”287/1000.

2°) Germán Todino (Toyota): a 366/1000.

3°) Andrés Jakos (Toyota): a 1”687/1000.

4°) Tomás Abdala (Ford): a 6”618/1000.

5°) Mariano Werner (Toyota): a 7”346/1000.

Posiciones del campeonato de TC Pick Up

1°) Mariano Werner (Toyota): 235,5 puntos.

2°) Juan Gianini (Ford): 211.

3°) Andrés Jakos (Toyota): 190,5.

4°) Matías Rodríguez (Toyota): 190.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): 189.

---

15°) Agustín Martínez (Ford): 113.

TC Pick Up Mariano Werner San Nicolás Agustín Martínez Andrés Jakos
Noticias relacionadas
Galoppo marcó dos goles en River.

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Central Córdoba fue local ante Barracas.

Barracas Central igualó en su visita a Central Córdoba

Banfield cambió los insultos por festejos en 18 minutos.

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Iñaki Arrías y su primera victoria en la categoría.

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Ver comentarios

Lo último

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Ultimo Momento
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Dejanos tu comentario