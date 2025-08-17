TC Pick Up: Mariano Werner finalizó quinto en la sexta fecha

El ganador de la carrera en San Nicolás fue Juan Ebarlín. El Zorro paranaense es el líder del campeonato de TC Pick Up.

La próxima fecha del TC Pick Up será el 31 de agosto, en Río Cuarto.

Se corrieron las series y la final de la sexta fecha del campeonato de TC Pick Up en el autódromo de San Nicolás . Mariano Werner terminó en el quinto lugar a siete segundos y 346 milésimas del ganador, Juan Ebarlín, quien registró 21 minutos, 51 segundos y 287 milésimas.

Detrás quedó Todino, a 366 milésimas, y el podio lo completó Andrés Jakos, a un segundo y 687 milésimas.

Al paranaense le alcanzó para ubicarse como líder del campeonato con 235,5 puntos. Tiene 24,5 unidades más que su perseguidor, Juan Gianini.

La próxima fecha del torneo será el fin de semana del 31 de agosto, en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Luego la categoría llegará a Paraná, el fin de semana del 28 de septiembre.

Resultados de la sexta fecha del TC Pick Up

1°) Juan Ebarlín (Toyota): 27’51”287/1000.

2°) Germán Todino (Toyota): a 366/1000.

3°) Andrés Jakos (Toyota): a 1”687/1000.

4°) Tomás Abdala (Ford): a 6”618/1000.

5°) Mariano Werner (Toyota): a 7”346/1000.

Posiciones del campeonato de TC Pick Up

1°) Mariano Werner (Toyota): 235,5 puntos.

2°) Juan Gianini (Ford): 211.

3°) Andrés Jakos (Toyota): 190,5.

4°) Matías Rodríguez (Toyota): 190.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): 189.

15°) Agustín Martínez (Ford): 113.