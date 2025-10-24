TC Pick Up: bajo el agua celebró Canapino

El arrecifeño prevaleció bajo la intensa lluvia del final y se adjudicó la victoria que le permite ser nuevo líder del campeonato dl TC Pick Up. Werner, octavo.

En un final pasado por agua, Agustín Canapino se quedó con la victoria en la competencia que dio por concluida la 9ª fecha que las TC Pick Up disputaron en el autódromo Roberto Mouras de La Plata . El de Arrecifes, que largó la carrera desde el primer puesto de la grilla, obtuvo de esta manera su tercer triunfo dentro de la categoría. Werner terminó octavo en la final.

La carrera dio inicio con el propio Canapino y Juan Pablo Gianini ubicados en los primeros puestos del pelotón. Con el semáforo en verde, el Titán , a bordo de la Chevrolet S10 del Canning Motorsports , picó en punta pero el oriundo de Salto mostró desde el inicio un gran rendimiento que finalmente evidenció cuando en la vuelta 5, con una gran maniobra, tomó el liderazgo de la carrera.

Con el correr de las vueltas, todo indicaba que Gianini se encaminaba a un nuevo triunfo dentro de la categoría donde supo celebrar 4 coronas, pero a partir de la vuelta 9 todo comenzó a cambiar cuando la lluvia se hizo presente, y con ella cambió la condición de pista.

Las camionetas, que habían largado con el asfalto seco, se volvían difíciles de conducir y en el momento de ingresar en la penúltima vuelta fue el propio Gianini que sufrió un despiste provocando que Canapino retorne al primer puesto. Ya consolidado al frente, Canapino comenzó a sufrir no solo la condición climática si no también los embates de Germán Todino.

El de Rivera, que descontó a Canapino previo a ingresar en el último giro, aprovechó que el arrecifeño se pasó de la huella y tomó la punta sobre el cierre pero al momento de ingresar al curvon no pudo detener el vehículo y se despistó. Por detrás, Canapino también se despistaba pero pudo continuar en competencia hasta ver la bandera a cuadros.

Fue tal el caos que los diferentes protagonistas, en donde se encontraban nombres como Mariano Werner o Mauricio Lambiris, no pudieron completar la competencia debido a que quedaron enganchados en el césped tras despistarse. Incluso el propio Gianini, que encabezó gran parte de la carrera, no pudo cruzar la línea de meta.

Canapino, líder

De esta forma, Agustín Canapino se quedó con la victoria obteniendo su tercer triunfo en la divisional, y en la temporada, y se convirtió en el actual líder de la Copa de Oro superando a Mariano Werner por 10.5 puntos. Juan José Ebarlín y Gastón Mazzacane completaron el podio, mientras que Ignacio Faín y Javier Jack cerraron el Top 5.