Súper Rugby Américas: un arranque con muchas sorpresas y presencia paranaense

La acción empezó el viernes en el estadio Charrúa de Montevideo en donde Peñarol Rugby logró vencer en la última jugada a Dogos XV por 29-28. En líneas generales, el conjunto cordobés dominó la primera parte principalmente por saber aprovechar las pocas oportunidades con la que contó para sumar, lo cual vino acompañado de buenas combinaciones entre sus jugadores y una notable autoridad para asentarse en campo contrario. Así, Agustín Moyano y Boris Wenger apoyaron un try cada uno.

Al mismo tiempo, a Peñarol Rugby le costó bastante quebrar la monotonía en la que durante varios tramos entró el partido por la férrea disputa en el contacto y el uso excesivo de kicks. De todas formas, si bien en el cuerpo a cuerpo no logró sacar ventaja, Bautista Farisse apareció justo antes del descanso para, con una excelente maniobra individual, acercar a su equipo en el marcador y sellar el 14-7 parcial.

En el complemento, el Carbonero de entrada fue capaz de doblegar esfuerzos en esos aspectos en los que tanto hincapié hizo en el primer tiempo, y de entrada apoyó de la mano de Juan Rodríguez Balbi. A partir de ese momento, el encuentro se abrió muchísimo más, lo cual derivó en un entretenido ida y vuelta en el que ambos equipos lograron puntuar.

En este mencionado contexto, Manuel Diana y Facundo Facciolo sellaron una conquista cada uno para Peñarol, mientras que en el medio, Aitor Bildosola hizo lo propio para los dirigidos por Nicolás Galatro. De cualquier forma, la ventaja ya había pasado a manos manya, por lo que Dogos XV debió contrarrestar a una defensa rival que, para ese momento, a estaba bastante acomodada en la cancha.

No obstante, ya a pocos minutos del cierre, la visita volvió a mostrar su mejor versión, esa que había tenido en el inicio del partido, y con un gran empuje colectivo volvió a revertir el score gracias a nuevamente Agustín Moyano.

Sin embargo, en la última acción del duelo, este tan destacado poderío físico de Peñarol Rugby, que fue el que en un momento lo volvió a meter en la disputa, coronó todo el esfuerzo a través de Joaquín Myszka, el encargado de declinar definitivamente la balanza para el lado local. Los paranaenses Bautista Lescano (CAE) y Lautaro Cipriani (Tilcara) jugaron desde el arranque en Dogos XV.

En la segunda contienda de la fecha, que se jugó el sábado en la Caldera del Parque, en Tucumán, Tarucas fue muy superior durante los 67 minutos de partido que se jugaron (se suspendió por tormenta eléctrica) y vapuleó a Cobras Brasil Rugby por 45-6. En el primer tiempo, el conjunto norteño no necesitó tener excesivamente la pelota ni estar durante demasiado tiempo en campo contrario para hacer una muy buena diferencia en el score, y es que bajo un contexto de constante disputa de la pelota y poco dominio de la misma en las manos durante tramos largos por parte de ambos equipos, provocó que ninguno de los dos controle ampliamente estos aspectos.

De esta forma, la vía por que se rompió el cero de ambos lados fueron los penales: Lucas Tranquez anotó dos por el lado de Cobras Brasil Rugby, mientras que Nicolás Roger acertó uno para la visita. Después, con el pasar de los minutos, los hombres de Álvaro Galindo empezaron a desarmar de a poco a la defensa rival, y el golpe final lo dieron con la potencia de su pack de forwards en cuatro oportunidades.

Así, Facundo García Hamilton y Juan Manuel Vivas apoyaron dos tries cada uno, para decretar al descanso el 31-6 parcial para Tarucas, quien después de los primeros compases de juego no volvió a sufrir acercamientos claros hacia su ingoal.

En el segundo tiempo, producto de los cambios y la abultada diferencia en el marcador, el desarrollo del juego cambió drásticamente, y pasó a ser mayor la tenencia de la pelota en las manos por parte de ambos equipos, a la vez que los dirigidos por Emiliano Caffera tuvieron más acercamientos al fondo contrario, producto también de que lógicamente la visita sacó el pie del acelerador.

De cualquier forma, Cobras Brasil Rugby fue incapaz de marcar en el inicio del complemento, porque ahora además la propia defensa de Tarucas sacó a lucir sus virtudes en el cuerpo a cuerpo, las mismas que le dieron frutos al equipo en ataque, y que posteriormente hicieron que Vivas selle su hat-trick. Asimismo, con el incremento de espacios, Simón Benítez Cruz estiró la ventaja norteña poco después.

Sin más incidencias en el medio, a 13 minutos de que finalice la historia, el encuentro quedó suspendido por tormenta eléctrica. El paranaense Matías Vidal, con pasado en el CAE, no fue convocado para jugar ante Tarucas.

En el duelo que puso punto final a la fecha uno del Súper Rugby Américas, que se jugó en el estadio Héroes de Curupaytí, en Paraguay, Yacaré XV venció a Selknam por 29-26. Desde el inicio de la historia, ambos equipos propusieron un juego muy entretenido de toques cortos y bastante verticalidad producto del despliegue de sus backs. De esta forma, el dueño de casa no demoró en abrir el marcador de la mano de Juan Cruz Strada, con lo que además de a poco provocó que su equipo comience a hacerse con el dominio del territorio.

No obstante, a todas estas virtudes se le sumó de los dos lados una exagerada cantidad de infracciones, las cuales derivaron primero en un penal para Selknam, convertido por Tomás Salas, y luego un try-penal a favor de Yacaré XV, por el cual además Raimundo Martínez fue amonestado en la visita.

De cualquier manera, esto último no impidió que el conjunto chileno siga construyendo buenas jugadas colectivas, y así, recortó la distancia en el score con la conquista de Federico Kennedy, aunque Joaquín Lamas, con una patada, revirtió rápidamente esto.

Después, la disputa de la pelota se centró principalmente en el centro de la cancha, y con ratos de dominio repartidos, únicamente Lamas y Salas anotaron un penal más por lado, para que el encuentro se vaya 20-13 al descanso a favor de los paraguayos.

Comenzado el complemento, el desarrollo fue idéntico a los últimos minutos del primer tiempo, y aunque si bien ambos equipos se mostraron mucho más desprolijos, por lo que cometieron aún más infracciones, Selknam pudo mantener la fluidez de su juego, para que primero con el try de Nicolás Garafulic, y luego a través de los pies de nuevamente Salas, pueda ponerse en ventaja por primera vez.

Sin embargo, este mencionado exceso de faltas también fue perjudicial para los chilenos, y es que a los pocos minutos, Lamas de penal igualó una vez más la historia. A partir de esa acción, el encuentro entró en una monotonía sumamente friccionada en la mitad de la cancha, debido también a la falta de arriesgo. Por ende, la vía para puntuar para los dos conjuntos fueron, otra vez, sus aperturas, que volvieron a acertar una patada cada uno.

Finalmente, a cinco minutos del cierre, sin todavía poder salir de este bache en el que había entrado el partido, Lamas, con un nuevo penal, le terminó dando el ajustado triunfo a Yacaré XV, quien se dedicó a defender demasiado cerca su propio ingoal hasta el silbatazo final.

Cronograma de la fecha 2

Viernes 21 a las 20: Peñarol Rugby vs. Yacaré XV - Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay; Sábado 22 a las 15.24: Cobras Brasil Rugby vs. Selknam - Estádio du Cambusano de San Pablo, Brasil; Sábado 22 a las 17.24: Dogos XV vs. Pampas XV - Córdoba Athletic Club, Argentina. En la próxima fecha Tarucas quedará libre tras el debut con triunfo.