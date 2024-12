Sufre Vélez: Gustavo Quinteros pegó el portazo y se iría a Brasil

Gustavo Quinteros 1.jpg Gustavo Quinteros tendría todo arreglado con Gremio de Porto Alegre.

La Navidad no llegó de la mejor manera a Liniers. Es que, si bien las primeras reuniones habían encontrado un acuerdo en lo económico, lo deportivo no encontraba solución entre la dirigencia y el DT. Por un lado, la necesidad de vender para comprar -y no hacer locuras- reinaba. Por el otro, las intenciones de no desmantelar el equipo y reforzarse con la Copa Libertadores en el horizonte.