Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Este sábado, el Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" reune a equipos infantiles de 11 y 14 años en el Paraná Rowing Club para una jornada de rugby.

27 de septiembre 2025 · 14:21hs
Se viene el Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club.

Foto: Gentileza/Rugby Infantil. P.R.C.

Se viene el Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club.

Este sábado, la emoción, el rugby y la camaradería son los protagonistas del Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro", que se realizará en el Paraná Rowing Club. En su 14ª edición, equipos infantiles de 11 y 14 años de Entre Ríos y otras regiones disfrutarán de una jornada única de deporte, amistad y valores compartidos.

Este encuentro es un homenaje a Norberto Hobby Di Pretoro, una figura clave en la historia del Remero, quien fue fundamental para el regreso del rugby a la institución en 1971. En su memoria, se celebra este evento que busca perpetuar sus enseñanzas y el legado de esfuerzo, dedicación y compañerismo que dejó en la comunidad deportiva.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

una decada celebrando el legado de juan cruz mathe

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

El Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" promete una jornada inolvidable en el Paraná Rowing Club

La jornada promete convertirse en una verdadera fiesta para los más pequeños del rugby, quienes, además de competir en partidos vibrantes, disfrutarán de un día lleno de actividades que fortalecerán el espíritu de equipo y la relación entre clubes. Más allá de los resultados, el verdadero objetivo es que los jóvenes jugadores vivan una experiencia que los impulse a seguir creciendo dentro y fuera del campo.

El rugby infantil en la región, especialmente en Entre Ríos, sigue creciendo y brindando oportunidades para que los jóvenes se desarrollen tanto en lo deportivo como en lo personal. En este sentido, la participación en eventos como este es clave para fomentar la integración, el respeto y los valores dentro del deporte.

Se espera una amplia participación de equipos de distintas ciudades, lo que promete convertir la jornada en una experiencia inolvidable, llena de emoción, risas y, sobre todo, la verdadera esencia del rugby: la amistad y el juego en equipo.

