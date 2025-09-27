Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

El escrutinio definitivo en Agmer confirmó el triunfo de la lista Unidad por la Educación en la seccional Paraná. La agrupación Rojo y Negro reconoció la derrota.

27 de septiembre 2025 · 10:49hs
Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

El escrutinio definitivo de las elecciones en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó este sábado el triunfo de la lista Unidad por la Educación, encabezada por Manuel Gómez como candidato a secretario general de la seccional Paraná, dentro del frente Marcha Blanca. Los resultados finales en el departamento Paraná arrojaron 744 votos para Unidad por la Educación, frente a 727 de la lista Rojo y Negro 1° de Mayo, y 471 para la lista Multicolor.

La Rojo y Negro reconoció la derrota

La lista Rojo y Negro, liderada por Martín Tactagi, sector que ha conducido la seccional Paraná durante varios años, había expresado inicialmente objeciones sobre supuestas irregularidades en algunas mesas de votación, señalando que la elección “quedó sin resolverse”.

Sin embargo, tras conocerse los resultados finales, desde la agrupación Rojo y Negro emitieron un comunicado en el que reconocen la derrota y felicitan públicamente a la lista ganadora.

“Habiéndose conocido el escrutinio definitivo en el día de hoy en el departamento Paraná (Unidad por la Educación 744, Rojo y Negro 1° de Mayo 727, Multicolor 471), felicitamos a la lista ganadora 'Unidad por la Educación', integrante del frente Marcha Blanca. Felicitamos también a la lista Marcha Blanca, cuyo triunfo en la provincia fue unánime”, señalaron.

Además, destacaron la participación de la docencia entrerriana en el proceso electoral, resaltando el compromiso democrático interno del sindicato: “Agradecemos al conjunto de la docencia que participó en gran número en las elecciones, poniendo en valor, una vez más, nuestra democracia interna”.

En el comunicado también expresaron su compromiso de seguir siendo una fuerza activa dentro del gremio, pese a no continuar en la conducción de la seccional: “Si bien después de muchos años no estaremos conduciendo la seccional, seguiremos siendo como siempre, la agrupación Rojo y Negro que estará dando todas las peleas necesarias para garantizar los derechos de los y las trabajadoras, y en defensa de la escuela pública. ¡Arriba los que luchan!”

