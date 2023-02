Sportivo Urquiza, el semillero más popular de la ciudad

Los años pasan y los jugadores van dejando su huella en los clubes, Sportivo Urquiza es una entidad que siempre se caracterizó por nutrir a distintos equipos por el rendimiento de sus jugadores en las diferentes divisionales. Eso no cambió, y a pesar del tiempo, La Floresta sigue siendo el semillero más popular de la ciudad de Paraná, donde a diario miles de chicos transitan los rincones del club para disfrutar del deporte más lindo del mundo.

Sumado a los títulos obtenidos por los equipos de Primera División la Comisión Directiva tuvo que trabajar fuerte en el armado de los planteles juveniles, apostar al crecimiento y darle el valor necesario para que la barriada siga eligiendo a Sportivo Urquiza.

En 2023 se apostó fuerte a las juveniles e inferiores masculina y femenina. La sorpresa se la llevaron en el inicio de la semana cuando más de 200 chicos, de distintas categorías, se acercaron a practicar y reencontrarse con sus compañeros.

“Estamos felices con toda la comisión directiva por el inicio de la temporada. Quedamos sorprendidos al ver tantos chicos en el club. Nos llena de orgullo ver a cada uno de ellos con la camiseta de Sportivo Urquiza”, expresaron los dirigentes.

Y luego agregaron: “El primer día fue una locura, no había lugar para tantos peques. El trabajo es positivo y eso se vio reflejado en el inicio de la temporada. Muchas chicas se sumaron a los entrenamientos en las distintas divisionales, que nos permitió formar nuevas categorías”.

La semana siguió su curso y el martes fue el turno del regreso de las juveniles. “Estamos apostando al crecimiento deportivo en las distintas divisionales. Se sumó Hugo Cabeza para encaminar a los gurises más grandes que están a un paso de nutrir la Sub 23 o Primera División, y el trabajo debe ser mucho más específico para ellos”, comentaron.

En cuanto a los entrenamientos de cada una de las divisiones, desde la entidad dieron a conocer los horarios. Los más chicos desde las categorías 2011 hasta 2014 se encuentran a cargo de Sebastián García y entrenan lunes, miércoles y viernes a partir de las 18.

Por otro lado, Hugo Cabeza se hizo cargo desde las categorías 2005 hasta 2018 entrenando todos los días a partir de las 18. Y el femenino, a cargo de Diego Ribera entrena al igual que las inferiores masculina. Además invitan a sumarse a las pequeñas Sub 12, Sub 14, Sub 16 y niñas nacidas en 2019.

“Queremos llegar a toda la barriada, es bueno poder brindarle un lugar de entrenamientos y generamos nuevos espacios, no solo en el fútbol. También sumamos desde hace un tiempo vóley, patín y gimnasia artística, que permite a distintas generaciones ser parte del club”, expresaron.

VUELVE MOLINA AL PRIMER EQUIPO

El lunes se dará el regreso a las actividades del primer equipo de Sportivo Urquiza, último campeón de la Liga Paranaense de Fútbol. El regreso será con Romeo Molina a cargo del primer equipo luego de la salida de Adrián López. El último campeón vuelve a tener al DT que lo llevó a la gloria en 2021 y que luego de un paso por las inferiores de Patronato regresa a su casa para tomar las riendas del elenco más popular de la ciudad.

romeo molina.jpg Romeo Molina dirigirá Sportivo Urquiza.

La cita para todos los jugadores de la V Azulada es el lunes a partir de las 16. Molina estará acompañado por Diego Camarada en la preparación física. El bicampeón de la LPF, tras obtener los campeonatos oficiales 2021 y 2022, buscará mantener la base de lo realizado en la pasada temporada e ir sumando nuevas caras a un proyecto que sigue vigente desde 2016, con nuevos técnicos.