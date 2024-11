Sosa disparó contra la dirigencia de River: "Me ofrecí y no estaban interesados"

"En enero tenía muchas ganas de volver. Moría por hacerlo, pero ciertas circustancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados ", inició el mediocampista de la Academia al respecto de su deseo de retornar a vestir la Banda, en una entrevista con Radio La Red.

Luego, Sosa agregó: "Algunos no me antendieron el teléfono. Me dolió porque soy hincha y sueño con volver. No volví y son cosas que quedan en el pasado. Lo importante es estar acá en Racing viviendo este año maravilloso".

Santiago Sosa se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de Racing

Santi Sosa 1.jpg Santiago Sosa habló sobre sus deseos de volver a River, el club que lo formó.

Con la camiseta del elenco de Núñez, el utilizado como líbero por Gustavo Costas jugó 21 partidos, sumando apenas 1.129 minutos, ya que en la mayoría de las veces lo hacía desde el banco de suplentes. No obstante, le alcanzó para conquistar la Libertadores 2018, la Recopa 2019 y la Copa Argentina de ese mismo año. Y ante el nivel demostrado en el equipo de Avellaneda, Marcelo Gallardo y River mostraron interés de repatriarlo en los últimos meses.

Sin embargo, Sosa está a préstamo desde Atlanta United y Racing tiene una prioridad de compra por cuatro millones de dólares a cambio del 80% de su ficha. "Va ser jugador nuestro. Tiene mucha categoría y a Gustavo (Costas) le ha rendido mucho”, comentó Victor Blanco en la previa de la final ante Cruzeiro. Además, el mediocampista, posterior a la consagración, mantuvo que deben arreglar la parte contractual con el presidente: "Lo que más quiero es quedarme acá, estar cómodo, contento con mis compañeros y una vez que resolvamos eso, vamos a estar todos contentos".