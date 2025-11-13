Uno Entre Rios | Ovación | Francia

Francia goleó y se clasificó al Mundial 2026

Francia se impuso por 4 a 0 sobre Ucrania y aseguró su participación en el certamen. Por otra parte, Portugal perdió y deberá esperar hasta la última fecha.

13 de noviembre 2025 · 20:43hs
Francia

Francia, otro de los grandes candidatos a alzar el trofeo.

Las Eliminatorias UEFA siguen su camino, con las principales selecciones europeas peleando para conseguir la clasificación al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos 2026. La jornada de jueves tuvo varios protagonistas. Francia se clasificó al certamen mundialista al golear como local 4 a 0 a Ucrania.

En el Parque de los Príncipes de París por el Grupo D los Blues sacaron pasaje para la Copa del Mundo gracias a los goles de Kylian Mbappé por duplicado, Michael Olise y Hugo Ekitike.

Los submarinos de Francia que podrían llegar a la Argentina.

Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Portugal perdió y debe esperar

Irlanda sorprendió y venció 2 a 0 a Portugal en el Aviva Stadium de Dublin por el Grupo F. El doblete de Troy Parrott fue la llave para vencer al conjunto luso, que a principios del segundo tiempo se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por Roberto Martínez podrían caer al repechaje europeo, en caso de que caiga ante Armenia y Hungría venza al Ejército Verde (o viceversa y que supere la diferencia de gol).

Francia Mundial 2026 Portugal Cristiano Ronaldo
Noticias relacionadas
La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Se conocerá al campeón del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball.

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

En las instalaciones del Recreativo Bochas Club se ultimaron los detalles de cara al certamen que se realizará en Paraná.

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

Ver comentarios

Lo último

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Ultimo Momento
Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Dejanos tu comentario