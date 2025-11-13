Francia goleó y se clasificó al Mundial 2026

Francia se impuso por 4 a 0 sobre Ucrania y aseguró su participación en el certamen. Por otra parte, Portugal perdió y deberá esperar hasta la última fecha.

Las Eliminatorias UEFA siguen su camino, con las principales selecciones europeas peleando para conseguir la clasificación al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos 2026. La jornada de jueves tuvo varios protagonistas. Francia se clasificó al certamen mundialista al golear como local 4 a 0 a Ucrania.

En el Parque de los Príncipes de París por el Grupo D los Blues sacaron pasaje para la Copa del Mundo gracias a los goles de Kylian Mbappé por duplicado, Michael Olise y Hugo Ekitike.

Portugal perdió y debe esperar

Irlanda sorprendió y venció 2 a 0 a Portugal en el Aviva Stadium de Dublin por el Grupo F. El doblete de Troy Parrott fue la llave para vencer al conjunto luso, que a principios del segundo tiempo se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por Roberto Martínez podrían caer al repechaje europeo, en caso de que caiga ante Armenia y Hungría venza al Ejército Verde (o viceversa y que supere la diferencia de gol).