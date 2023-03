Sionista tuvo una buena actuación ante Olimpia

Después de un inicio con poca precisión por ambos lados, la visita tomó la posta y empezó a lastimar de la mano de Guaita y Cardoso, sumado al aporte de Salvatelli, para lograr nueve de ventaja en el score (5-14). Al CAO le costó y mucho poder anotar, el aro estuvo cerrado de media y larga distancia, situación aprovechada por su adversario para alcanzar los once de diferencia en el tablero tras un triple de Lucente, aunque cuatro tantos consecutivos del anfitrión le permitió terminar el parcial 10-17.

olimpia.JPG Sionista ganó a domicilio

Si bien pudo limar en el cierre del periodo anterior y comienzo del nuevo segmento, Olimpia siguió errático y Sionista no perdonó, estirando y manteniendo una brecha de doble digito. La banca no trajo soluciones en el local, pero sí en la visita, que sumó gol externo con Levin y Zapata para distanciarse aún más en el tanteador (18-34). El azulgrana sintió el cachetazo, sin embargo, careció de ideas y efectividad para achicar en el resultado, que finalizó 23-35 a favor del CJS.La vuelta de los vestuarios vino con otra actitud y se reflejó rápidamente en el marcador con una corrida de 9-0 a través de diferentes intérpretes, recortando notoriamente el margen y poniendo en juego otra vez al azulgrana (32-37). Aunque fue de mayor a menor. El duelo se tornó muy pausado, con muchas imprecisiones y defensas duras, aprovechado por Sionista que sostuvo la ventaja. Olimpia no encontró los caminos, se quedó sin gol y la visita, de la mano de Cardoso, Guaita y Levin, que fueron la carta de gol, dejó las acciones 39-51.

Sin bajar los brazos, el CAO continuó intentando. Passadore y Frávega aportaron lo suyo para entusiasmar al público local, pero ante cada acercamiento, aparecía un triple de la visita para calmar las aguas. Tanto ir, con más ganas que ideas, Olimpia supo ponerse a seis en el score (57-63) a falta de dos minutos, pero Lucente metió la daga definitiva desde el perímetro que destruyó las ilusiones del dueño de casa. Sionista festejó en el "Pietranera" por 68 a 62. Los máximos anotadores del CJS fueron Nicolás Guaita y Alejo Cardoso, quienes sellaron 14 puntos cada uno, mientras que Alfredo Lucente aportó 13 a la cuenta general. El récord quedó en 4 ganados y 3 perdidos. El próximo compromiso de Sionista será el domingo, en condición de local, cuando reciba a El Tala de Rosario, con horario a confirmar.

Por el lado del conjunto Azulgrana, Francisco Fravega se despachó con 22 tantos, seguido por Enzo Passadore, autor de 14 unidades. Con esta derrota, el CAO ostenta un récord 3-5 en la tabla de posiciones. La próxima parada será Rosario para enfrentar a Provincial el próximo 26 de marzo a las 21 horas.

Síntesis

Olimpia: Agasse 7, Passadore 14, Frávega 22, Alfonso 5, Mackinnon 0 (FI); Santana 4, Azoge 8, Romero 0, Sánchez 2. DT Pedro Ayala.

Sionista: Cardoso 14, Guaita 14, Gonzalez 1, Salvatelli 10, Rosenzvaig 0 (FI); Levin 7, Lucente 13, Zapata 6, Rewes 3. DT Santiago Vesco.

Parciales: 10-17; 13-18 // 16-16; 23-17.

Árbitros: Bernachi - Paez.