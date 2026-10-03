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Luis Caputo: confirmaron su sobreseimiento por la emisión de bono a 100 años

Luis Caputo omitió declarar sus vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años durante el gobierno de Mauricio Macri.

3 de octubre 2026 · 08:56hs
Luis Caputo omitió declarar sus vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años durante el gobierno de Mauricio Macri.

Luis Caputo omitió declarar sus vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años durante el gobierno de Mauricio Macri.
Luis Caputo: confirmaron su sobreseimiento por la emisión de bono a 100 años

La Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal aceptó este viernes de manera formal el recurso de casación de la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva en lo que refiere al sobreseimiento del ministro de Economía Luis Caputo por la supuesta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años, durante su gestión en la cartera de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.

En lo que refiere a la votación, las opiniones estuvieron dividas. En cuanto al voto de la mayoría, que fue a favor, los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, evaluaron si la apelación de la fiscal cumplía con las premisas legales para ser llevada a la instancia superior y determinaron que la presentación fue hecha en tiempo y forma. Además indicaron que las razones estaban fundamentados de manera correcta.

También hicieron hincapié en que el recurso es válido porque ataca una "sentencia definitiva" (el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso).

Por su parte, el juez Mariano Llorens votó en disidencia, ya que, planteó que que la vía de casación nació para casos muy puntuales y que en la actualidad se está sobredimensionando su utlización.

En esa línea sostuvo que los argumentos de la fiscal no satisfacían los requisitos para ir a esa instancia superior porque solo repetían justifcaciones que ya se habían debatido en una apelación anterior.

En conclusión, el tribunal resolvió declarar admisible (aceptar de manera formal) el recurso de casación de la fiscal.

Además, decidió convocar a la fiscal para que se presente a defender su recurso ante el tribunal superior, la Cámara Federal de Casación Penal, en un plazo de tres días desde que el expediente entre allí.

El 7 de septiembre pasado, el mismo tribunal confirmo el sobreseimiento, es decir, el cierre de la causa y la desvinculación definitiva de un individuo identificado con las iniciales L. A. C.. La fiscal no estuvo de acuerdo con la determinación y en consecuencia, presentó el recurso de casación.

Luis Caputo sobreseimiento Bono Mauricio Macri
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