Sigue el escándalo en Boca: Barrios, Cardona y Fabra fueron desafectados

Si bien los rumores comenzaron en la mañana del martes, los dos volantes del Xeneize fueron denunciados oficialmente en horas de la tarde en la Prefectura, jurisdicción correspondiente a Puerto Madero.





Pierri fue al Juzgado en nombre de Cardona y Barrios



El abogado Miguel Ángel Pierri se presentó en nombre de los jugadores de Boca, dijo que aún no leyó la denuncia contra los futbolistas y mencionó: "Vamos a ver lo que dicen ellas, pero sé lo que dicen mis clientes".



"Ellos están a disposición de la justicia, a declarar y a contar los hechos tal cual fueron. Vamos a pedir que citen a las personas que estuvieron el sábado y domingo en ese departamento, a toda la gente que estaba en el lugar", manifestó.



En diálogo con la prensa, Pierri expresó: "Me llama la atención que las víctimas del supuesto hecho vuelven al lugar al día siguiente y la denuncia se hizo cinco días después".



Previamente en declaraciones al programa Buena Gente que se emite por radio Provincia AM 1270, el abogado habló acerca de un audio en el cual uno de los involucrados le ofrece a una de las denunciantes un arreglo económico para que el escándalo no salga a la luz.



"No le doy ningún valor al audio que está circulando. Quiero aclarar que esa persona masculina no es Cardona y tampoco Barrios. Es fácil de comprobar. No tienen nada que ver las voces", explicó Pierri.



Además indicó: "No tengo dudas: el hecho no existió. El edificio tiene cámaras registro de entradas y salidas, con hombres de seguridad en la puerta. Ellos no notaron nada anormal tampoco".

La desafectación de los jugadores se debe a que podrían ser citados a declarar en las próximas horas. Barrios y Cardona por ser los denunciados, y Fabra porque sería llamado a declarar como testigo de la causa.