Sevilla le bajará el 70 por ciento del sueldo a su plantel

Sevilla, que cuenta con tres argentinos, Ever Banegas, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, solicitó este miércoles a las autoridades de la Junta de Andalucía un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para reducir el 70 por ciento del sueldo a sus futbolistas y cuerpo técnico por "causas de fuerza mayor", a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Como es público y notorio, la paralización de las actividades deportivas por el estado de alarma decretado por el gobierno de España afectaron sustancialmente a la actividad principal del club. Por ello solicitamos que mientras dure este período que requiere el esfuerzo y sacrificio de todos, se aplique el ERTE que supondrá la reducción del 70 por ciento del salario de los jugadores y cuerpo técnico", expresó el club andaluz en un comunicado, consignó la Agencia DPA.

La decisión, de aprobarse, afectará a 360 trabajadores, 254 de la estructura deportiva y a 106 de la no deportiva, y estará dirigida a aquéllos trabajadores que están vinculados directamente a actividades que no se pueden desarrollar -ni siquiera parcialmente- por el confinamiento y las restricciones decretadas a raíz de la pandemia que mantiene paralizado el fùtbol y casi todo el deporte a nivel mundial.

El Sevilla, uno de los clubes más importantes de España, cuenta con los argentinos Banega, ex Boca y Newell's Old Boys, Ocampos, ex River, y el cordobés Vázquez, ex Belgrano de Córdoba.