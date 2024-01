Con un gran marco de público en la Playa Sol del Lago de Salto Grande, se realizó la 27ª edición del Seven del Lago.

Seven del Lago: con gran éxito, se realizó la 27ª edición.

Con un gran marco de público en la Playa Sol del Lago de Salto Grande, se realizó la 27ª edición del Seven del Lago, evento organizado por el Club Los Espinillos. Pelícanos en rugby masculino, Las chicas superpoderosas en rugby femenino y Vodka Junior en hockey fueron los campeones de la Copa de Oro.

Se vivió una nueva y vibrante edición del seven de playa y five de hockey más importante de la Costa del Río Uruguay. El torneo albergó a más de 250 deportistas que compitieron en rugby 7 y en five de hockey. Además, la competencia contó con la presencia de miles de espectadores que llegaron desde diferentes partes del país.